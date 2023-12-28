Индекс бесбармака за три дня до празднования Нового года – по состоянию на четверг 28 декабря сложился на уровне 39,6 – тогда как 13 декабря этот же Индекс был равен 40,9. Результаты сегодняшнего мониторинга КазТАГ свидетельствует о том, что цены на продукты питания перед новогодними праздниками в Казахстане выросли.

Выше среднего, помимо Шымкента, Индекс бесбармака наблюдается в Акмолинской (39,8), Костанайской (40,2) и Актюбинской (40,6) областях, по 41,2 данный показатель в области Жетысу, а также в Северо-Казахстанской и Павлодарской областях. Также выше среднего Индекс бесбармака в Туркестанской (41,4) и Жамбылской (42,9) областях.

Самым дорогим ингредиентом остается конина, которая за две недели поднялась в цене примерно на Т200. Сейчас средняя стоимость конины составляет от Т4000 за 1 кг в Шымкенте до Т4700 в Астане.

Алматы. 13 декабря. КазТАГ – Предновогодний Индекс бесбармака указывает на рост цен накануне главного зимнего праздника, передает корреспондент агентства.Для вычисления Индекса среднюю заработную плату (Т350 542 по итогам III квартала) КазТАГ делит на стоимость ингредиентов для бесбармака. При этом используется упрощенный рецепт национального блюда на семью из четырех человек, в который входит 2 кг мяса (баранина и конина), 0,5 кг муки, 1 яйцо, 0,3 кг лука и 0,5 кг картофеля.Накануне Нового года разница между самым высоким Индексом бесбармака (Шымкент – 43,1) и самым низким (Астана – 36,6) составила 6,5 пункта, при этом, столица не только остается традиционным лидером по дороговизне ингредиентов для национального блюда, но и увеличила в этом плане разрыв с лидером Индекса.Кроме Астаны, ниже среднего Индекс бесбармака отмечен в Алматы (36,9), в Карагандинской области (37,6), а также в областях Абай (37,7) и Улытау (38,4), в Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях (по 38,5), в Кызылординской (38,8), Атырауской (39,2) и Алматинской (39,2) областях.Средний Индекс бесбармака зафиксирован в Мангистауской области (39,6).Самая дешевая баранина в Жамбылской области – Т3800 за 1 кг, самая дорогая продается в Астане – Т4400.Самый дешевый лук в Астане и Алматы – Т150 за 1 кг, самый дорогой в Шымкенте – Т240 за 1 кг.Самый дешевый картофель в Западно-Казахстанской области – Т210 за 1 кг, самый дорогой в Мангистауской и Туркестанской областях – по Т250 за 1 кг.Яйца дороже обойдутся жителям Алматинской области – Т810 за 10 штук, самые же доступные по цене яйца продают в Западно-Казахстанской области – Т650 за десяток.Индекс бесбармака призван отразить реальную покупательную способность населения страны на примере затрат для приготовления ее самого популярного национального блюда с учетом его реальных доходов.Индекс бесбармака введен агентством КазТАГ в 2013 году.