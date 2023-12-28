С 1 января 2024 года казахстанцы смогут оформлять ДТП онлайн в мобильном приложении

«С 1 января 2024 года станет возможным оформить ДТП онлайн в мобильном приложении, не вызывая полицию и страховую компанию – 26 декабря агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) РК и МВД РК успешно провели тестирование мобильного приложения «Европротокол», - говорится в сообщении в четверг.

Алматы. 28 декабря. КазТАГ – Валентина Владимирская. С 1 января 2024 года казахстанцы смогут оформлять дорожно-транспортные происшествия (ДТП) онлайн в мобильном приложении, сообщает Первое кредитное бюро (ПКБ).Согласно информации, приложение позволяет водителям зарегистрировать ДТП онлайн и оформить страховые выплаты. Приложение позволяет подать онлайн заявку, пройти биометрическую верификацию, приложить цифровые документы и указать места повреждений с фото. С 1 января приложение «Европротокол» будет активно по всей стране, а сейчас – доступно для скачивания в App Store иGoogle Play.По условиям «Европротокола», сумма ущерба не должна превышать 100 МРП, и в результате ДТП не должно быть вреда здоровью третьих лиц, отмечает ПКБ.