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С 1 января 2024 года казахстанцы смогут оформлять ДТП онлайн в мобильном приложении

Просмотров:143 Опубликовано: Сегодня, 18:08
С 1 января 2024 года казахстанцы смогут оформлять ДТП онлайн в мобильном приложении
Фото из открытых источников
Алматы. 28 декабря. КазТАГ – Валентина Владимирская. С 1 января 2024 года казахстанцы смогут оформлять дорожно-транспортные происшествия (ДТП) онлайн в мобильном приложении, сообщает Первое кредитное бюро (ПКБ).

«С 1 января 2024 года станет возможным оформить ДТП онлайн в мобильном приложении, не вызывая полицию и страховую компанию – 26 декабря агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) РК и МВД РК успешно провели тестирование мобильного приложения «Европротокол», - говорится в сообщении в четверг.


Согласно информации, приложение позволяет водителям зарегистрировать ДТП онлайн и оформить страховые выплаты. Приложение позволяет подать онлайн заявку, пройти биометрическую верификацию, приложить цифровые документы и указать места повреждений с фото. С 1 января приложение «Европротокол» будет активно по всей стране, а сейчас – доступно для скачивания в App Store иGoogle Play.
По условиям «Европротокола», сумма ущерба не должна превышать 100 МРП, и в результате ДТП не должно быть вреда здоровью третьих лиц, отмечает ПКБ.


Источник: kaztag.kz
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