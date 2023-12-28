В аэропорту Астаны подняли тревогу из-за пассажира

"Сотрудники аэропорта немедленно оцепили место, где находился "подозреваемый" пассажир, о чем были срочно оповещены служба госохраны, КНБ и Антитеррористический центр. Сотрудники Службы авиационной безопасности Международного аэропорта Астаны проверили ручную кладь пассажира и передали его сотрудникам линейного отдела полиции. В своих объяснениях полицейским пассажир рассказал, что сообщил о наличии оружия и наркотиков в ручной клади в шутку", - говорится в сообщении.

В международном аэропорту Астаны объявили ​​тревогу, передает корреспондент Tengrinews.kz.Как сообщили в пресс-службе аэропорта, 44-летний мужчина, который собирался вылететь из Астаны в Алматы рейсом KS954, на стойке регистрации заявил, что у него в ручной клади оружие и наркотики.По инструкции Службы национальной безопасности в аэропорту Астаны тревога была снята. Отмечается, что данное происшествие влечет за собой выплату штрафа в размере 5000 МРП (более 17 миллионов тенге) или лишение свободы на срок до 5 лет по статье 273 УК РК, готовящегося террористического акта, за распространение ложной информации.