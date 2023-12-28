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В аэропорту Астаны подняли тревогу из-за пассажира

Просмотров:55 Опубликовано: Сегодня, 19:04
В аэропорту Астаны подняли тревогу из-за пассажира
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В международном аэропорту Астаны объявили ​​тревогу, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, 44-летний мужчина, который собирался вылететь из Астаны в Алматы рейсом KS954, на стойке регистрации заявил, что у него в ручной клади оружие и наркотики.

"Сотрудники аэропорта немедленно оцепили место, где находился "подозреваемый" пассажир, о чем были срочно оповещены служба госохраны, КНБ и Антитеррористический центр. Сотрудники Службы авиационной безопасности Международного аэропорта Астаны проверили ручную кладь пассажира и передали его сотрудникам линейного отдела полиции. В своих объяснениях полицейским пассажир рассказал, что сообщил о наличии оружия и наркотиков в ручной клади в шутку", - говорится в сообщении.


По инструкции Службы национальной безопасности в аэропорту Астаны тревога была снята. Отмечается, что данное происшествие влечет за собой выплату штрафа в размере 5000 МРП (более 17 миллионов тенге) или лишение свободы на срок до 5 лет по статье 273 УК РК, готовящегося террористического акта, за распространение ложной информации.


Источник: Tengrinews.kz
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