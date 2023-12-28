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Расследование в отношении сотовых операторов: в Минцифры сделали заявление

Просмотров:138 Опубликовано: Сегодня, 19:31
Расследование в отношении сотовых операторов: в Минцифры сделали заявление
Фото из открытых источников
Ранее в Агентстве по защите и развитию конкуренции сообщили о начале расследования в отношении ведущих сотовых операторов страны. Все из-за роста цен на тарифы. В профильном министерстве прокомментировали ситуацию, передает Liter.kz.

В МЦРИАП сообщили, что получают немалое число обращений и жалоб касательно роста цен на тарифы сотовых операторов.

Министр цифровизации Багдат Мусин на итоговом брифинге ведомства сообщил о том, что в целях развития конкуренции с 1 января 2017 года отменено государственное регулирование тарифов на услуги связи. То есть согласно статьи 20 Закона Республики Казахстан «О связи», тарифы на услуги связи устанавливаются операторами связи самостоятельно на основе обоснованных затрат, - напомнили в ведомстве.


В АЗРК сообщили о расследовании в отношении сотовых операторов, которые значительно завысили тарифы на свои услуги. В этой связи в Минцифры заявили, что в случае проведения расследования на предмет обоснованности увеличения тарифов ведомство, как уполномоченный орган, готово принять участие в нем и предоставить соответствующее экспертное заключение.


Источник: liter.kz
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Комментарии ( 1 )

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awa1314133 (Посетители) Сегодня, 20:20
Билайн уже повышает тарифы на 30 % с 1 ФЕВРАЛЯ 2024 года!!! Получил рассылку на телефон. Спасибо, а то думаю куда потратить повышенную пенсию в следующем году.
 
 

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