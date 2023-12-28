«Совет директоров аэропорта Алматы перед Новым годом покинули два турецких экспата - старший вице-президент по коммерции Йеткин Четин Пакер, первый вице-президент Фатих Омюр. Странно так прямо перед Новым годом. Никто не знает (причину – КазТАГ). Написали вчера прощальные письма и все. Сами еще в пятницу улетели», – сообщает информированный источник, знакомый с ситуацией.

«Из-за непредвиденных обстоятельств пришлось принять внезапное и трудное решение. С глубоким сожалением вынужден сообщить Вам о своей немедленной отставке с должности в ALA», – говорится в письме, автором которого указан Фатих Омюр.

Алматы. 28 декабря. КазТАГ – Руководители аэропорта Алматы неожиданно покинули свои должности, сообщает информированный источник.В распоряжении редакции КазТАГ оказалась копия одного из прощальных писем.Редакция КазТАГ уже обратилась за комментариями в пресс-службу аэропорта Алматы.