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Руководители аэропорта Алматы неожиданно покинули свои должности

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:57
Руководители аэропорта Алматы неожиданно покинули свои должности
Фото из открытых источников
Алматы. 28 декабря. КазТАГ – Руководители аэропорта Алматы неожиданно покинули свои должности, сообщает информированный источник.

«Совет директоров аэропорта Алматы перед Новым годом покинули два турецких экспата - старший вице-президент по коммерции Йеткин Четин Пакер, первый вице-президент Фатих Омюр. Странно так прямо перед Новым годом. Никто не знает (причину – КазТАГ). Написали вчера прощальные письма и все. Сами еще в пятницу улетели», – сообщает информированный источник, знакомый с ситуацией.


В распоряжении редакции КазТАГ оказалась копия одного из прощальных писем.

«Из-за непредвиденных обстоятельств пришлось принять внезапное и трудное решение. С глубоким сожалением вынужден сообщить Вам о своей немедленной отставке с должности в ALA», – говорится в письме, автором которого указан Фатих Омюр.


Редакция КазТАГ уже обратилась за комментариями в пресс-службу аэропорта Алматы.


Источник: kaztag.kz
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