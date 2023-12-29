Казахстанцам будут приходить уведомления об изменениях, связанных с их недвижимостью

«Госкорпорация разработала цифровой сервис по уведомлению граждан о регистрации, изменении и прекращении прав касательно их недвижимого имущества в государственном правовом кадастре недвижимости. Теперь казахстанцам будут приходить уведомления о регистрации прав на недвижимость, налагаемых обременениях, арестах, юридических притязаниях, а также об исправлении ошибочных сведений в личный кабинет на портале электронного правительства. К слову, сведения о произведенных изменениях будут храниться в разделе «Недвижимость»», - говорится в информации.

Казахстанцам будут приходить уведомления об изменениях, связанных с недвижимостью, сообщает пресс-служба Госкорпорации «Правительство для граждан».Поясняется, что граждане могут видеть все действия, производимые в государственном правовом кадастре касательно их недвижимости. Направление уведомлений будет сопровождаться сообщениями и PUSH-уведомлениями от eGov.kz. Новшество разработано в рамках автоматизации процессов, реализуемых в ходе внедрения информационной системы «Единый государственный кадастр недвижимости.В Госкорпорации отметили, что внедрение сервиса по отправке уведомлений обеспечивает безопасность персональных данных граждан, контроль над всеми совершаемыми действиями и доступность быстрого получения информации.