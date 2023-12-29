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Казахстанцам будут приходить уведомления об изменениях, связанных с их недвижимостью

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:57
Казахстанцам будут приходить уведомления об изменениях, связанных с их недвижимостью
фото с сайта Костанайские новости
Казахстанцам будут приходить уведомления об изменениях, связанных с недвижимостью, сообщает пресс-служба Госкорпорации «Правительство для граждан».

«Госкорпорация разработала цифровой сервис по уведомлению граждан о регистрации, изменении и прекращении прав касательно их недвижимого имущества в государственном правовом кадастре недвижимости. Теперь казахстанцам будут приходить уведомления о регистрации прав на недвижимость, налагаемых обременениях, арестах, юридических притязаниях, а также об исправлении ошибочных сведений в личный кабинет на портале электронного правительства. К слову, сведения о произведенных изменениях будут храниться в разделе «Недвижимость»», - говорится в информации.


Поясняется, что граждане могут видеть все действия, производимые в государственном правовом кадастре касательно их недвижимости. Направление уведомлений будет сопровождаться сообщениями и PUSH-уведомлениями от eGov.kz. Новшество разработано в рамках автоматизации процессов, реализуемых в ходе внедрения информационной системы «Единый государственный кадастр недвижимости.

В Госкорпорации отметили, что внедрение сервиса по отправке уведомлений обеспечивает безопасность персональных данных граждан, контроль над всеми совершаемыми действиями и доступность быстрого получения информации.


Источник: Костанайские новости
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