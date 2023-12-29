МВД выступило с важным обращением ко всем казахстанским родителям

"Современная реальность такова, что наркотики могут войти в любую, самую благополучную семью. В текущем году уже более 40 несовершеннолетних задержаны полицией за участие в распространении наркотиков. В преддверии учебных каникул МВД призывает родителей стать максимально вовлеченными в жизнь своих детей, так как роль семьи в формировании наркотического иммунитета ребенка – это самое важное", – подчеркнул заместитель начальника Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов.

"Все это может служить приспособлениями для употребления синтетических наркотиков. Опасение должен вызвать расход денег, или, наоборот, их большое количество. Потому что, кроме употребления наркотиков, ребенка могут вовлечь в их распространение, привлекая быстрым заработком", - сказал Бахытжан Амирханов.

МВД Казахстана опубликовало обращение ко всем жителям страны, у которых есть дети, в связи с началом зимних каникул, сообщает Zakon.kz.Как сообщили в пресс-службе МВД РК 29 декабря, Министерство внутренних дел обратилось с предупреждением ко всем жителям страны, у которых есть несовершеннолетние дети. В ведомстве отметили, что с наступлением зимних каникул родителям стоит обратить особое внимание на поведение школьников.-знать, с кем общаются дети;-контролировать интернет-ресурсы, которыми они пользуются;-обращать внимание на упаковки от любых медицинских препаратов, фольгу, стеклянные трубки, пипетки в вещах подростков.-изменился круг общения;-появились новые непонятные слова при общении или в переписке с друзьями;-в телефоне, мессенджерах появились метки с геолокациями, фотографии с возможными местами закладок, рисунками-штампами на стенах домов, столбах;-появились записки с номерами телефонов, ссылками на интернет-сайты или с набором цифр;-нашлись свертки в цветной изоленте с неизвестными веществами.В полиции напомнили, что уголовная ответственность за наркопреступления наступает с 16 лет, а при сбыте – с 14 лет.Ранее сообщалось, что в 2023 году несовершеннолетние жители Казахстана стали чаще совершать преступления, связанные с распространением наркотиков.