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Бывший высокопоставленный полицейский объявлен в розыск в Казахстане

Просмотров:846 Опубликовано: Вчера, 17:40
Бывший высокопоставленный полицейский объявлен в розыск в Казахстане
Фото: qamqor.gov.kz
Экс-главу следственного управления Карагандинской области Рустама Кулькеева объявили в розыск, передает Tengrinews.kz.

Информация о розыске бывшего высокопоставленного полицейского появилась на портале органов правовой статистики и специальных учетов. Розыском занимается ДП Карагандинской области.

Бывший высокопоставленный полицейский объявлен в розыск в Казахстане

Скриншот с сайта qamqor.gov.kz


Напомним, экс-главу следственного управления Карагандинской области подозревают в краже майнингового оборудования и злоупотреблении должностными полномочиями. По информации начальника департамента полиции региона, вместе с Рустамом Кулекеевым по делу проходит следователь этого же подразделения. Уголовное дело расследует департамент собственной безопасности МВД.




Источник: Тengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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User_446 (Посетители) Вчера, 22:59
"экс-главу следственного управления Карагандинской области подозревают в краже майнингового оборудования и злоупотреблении должностными полномочиями"
Если главы настолько подлые, то что можно говорить про обычных служителей "порядка"?
 
 

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