Бывший высокопоставленный полицейский объявлен в розыск в Казахстане

Скриншот с сайта qamqor.gov.kz

Экс-главу следственного управления Карагандинской области Рустама Кулькеева объявили в розыск, передает Tengrinews.kz.Информация о розыске бывшего высокопоставленного полицейского появилась на портале органов правовой статистики и специальных учетов. Розыском занимается ДП Карагандинской области.Напомним, экс-главу следственного управления Карагандинской области подозревают в краже майнингового оборудования и злоупотреблении должностными полномочиями. По информации начальника департамента полиции региона, вместе с Рустамом Кулекеевым по делу проходит следователь этого же подразделения. Уголовное дело расследует департамент собственной безопасности МВД.