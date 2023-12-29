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Теплый и снежный январь пообещали казахстанцам

Просмотров:659 Опубликовано: Вчера, 18:40
Теплый и снежный январь пообещали казахстанцам
Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев
Синоптики дали прогноз погоды на январь 2024 года в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Согласно прогнозу, в течение января казахстанцев будет радовать относительно теплая и снежная погода.

"Температурный фон в январе по территории Казахстана ожидается преимущественно выше климатической нормы на 1-2 градуса. Количество осадков прогнозируется около нормы на большей части Казахстана, больше нормы - в северо-западной половине страны, в горных и предгорных районах юга и юго-востока республики", - говорится в сообщении.


В январе погоду Казахстана часто будут определять Атлантические циклоны и связанные с ними атмосферные фронты, на большей части республики прогнозируются осадки (дождь, снег), в северных регионах - преимущественно в виде снега. По стране часто ожидаются метель, гололед, усиление ветра до 15-28 метров в секунду.

С 3 января на северо-западе, севере, центре и на востоке Казахстана с затоком холодных воздушных масс прогнозируется кратковременное понижение температуры воздуха:

-на северо-западе, севере республики ночью от -3+2 до -20-27 градусов, днем от -3+2 до -7-15 градусов;
-в центре и на востоке РК ночью от 0,-8 до -20-28 градусов, днем от 0,-5 до -5-18 градусов.

Во второй половине первой декады в северной половине Казахстана прогнозируется ослабление морозов - ночью до -5-15 градусов, днем до -3-8 градусов. В конце первой декады, в начале второй декады января с усилением поля повышенного давления вновь температура понизится ночью до -18-25 градусов.

В западных регионах страны в начале января ожидается понижение температуры воздуха ночью от -3+5 до 0,-10 градусов, днем от -3+7 до 0,-5 градусов, во второй половине - дальнейшее понижение ночью до -10-18 градусов, днем до -3-10 градусов, лишь в конце первой декады потеплеет.

В южной половине республики волна холода ожидается менее интенсивной, прогнозируется колебание температурного фона ночью от -5+5 градусов до -3-15 градусов, днем от +5+10 градусов до -8+3 градусов.

"Согласно консультативному прогнозу, во второй и третьей декадах января 2024 года на большей части Казахстана ожидается частая смена погодных условий, морозные дни будут сменяться оттепелями, при которых учащаются прохождение циклонов и атмосферных фронтов и, как следствие, снегопады (в южной половине РК осадки), метели. А при смене воздушных масс наблюдаются гололедные явления, туманы", - рассказали синоптики.


Прогнозируется несколько волн тепла: в северной половине и на востоке Казахстана температура ночью повысится до -3-13 градусов, днем до -5+5 градусов; в южной половине и на западе республики ночью до -5+5 градусов, днем до +5+15 градусов.

С северо-западным вторжением антициклонов на территорию страны прогнозируются несколько волн холода. Температура воздуха в эти дни понизится - в северной половине, на востоке и в горных районах юго-востока Казахстана ночью до -22-30 градусов, днем до -12-20 градусов; в южной половине и на западе страны ночью до -13-23 градусов, днем до -3-13 градусов.


Источник: Тengrinews.kz
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