Теплый и снежный январь пообещали казахстанцам

"Температурный фон в январе по территории Казахстана ожидается преимущественно выше климатической нормы на 1-2 градуса. Количество осадков прогнозируется около нормы на большей части Казахстана, больше нормы - в северо-западной половине страны, в горных и предгорных районах юга и юго-востока республики", - говорится в сообщении.



"Согласно консультативному прогнозу, во второй и третьей декадах января 2024 года на большей части Казахстана ожидается частая смена погодных условий, морозные дни будут сменяться оттепелями, при которых учащаются прохождение циклонов и атмосферных фронтов и, как следствие, снегопады (в южной половине РК осадки), метели. А при смене воздушных масс наблюдаются гололедные явления, туманы", - рассказали синоптики.

Синоптики дали прогноз погоды на январь 2024 года в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.Согласно прогнозу, в течение января казахстанцев будет радовать относительно теплая и снежная погода.В январе погоду Казахстана часто будут определять Атлантические циклоны и связанные с ними атмосферные фронты, на большей части республики прогнозируются осадки (дождь, снег), в северных регионах - преимущественно в виде снега. По стране часто ожидаются метель, гололед, усиление ветра до 15-28 метров в секунду.С 3 января на северо-западе, севере, центре и на востоке Казахстана с затоком холодных воздушных масс прогнозируется кратковременное понижение температуры воздуха:-на северо-западе, севере республики ночью от -3+2 до -20-27 градусов, днем от -3+2 до -7-15 градусов;-в центре и на востоке РК ночью от 0,-8 до -20-28 градусов, днем от 0,-5 до -5-18 градусов.Во второй половине первой декады в северной половине Казахстана прогнозируется ослабление морозов - ночью до -5-15 градусов, днем до -3-8 градусов. В конце первой декады, в начале второй декады января с усилением поля повышенного давления вновь температура понизится ночью до -18-25 градусов.В западных регионах страны в начале января ожидается понижение температуры воздуха ночью от -3+5 до 0,-10 градусов, днем от -3+7 до 0,-5 градусов, во второй половине - дальнейшее понижение ночью до -10-18 градусов, днем до -3-10 градусов, лишь в конце первой декады потеплеет.В южной половине республики волна холода ожидается менее интенсивной, прогнозируется колебание температурного фона ночью от -5+5 градусов до -3-15 градусов, днем от +5+10 градусов до -8+3 градусов.Прогнозируется несколько волн тепла: в северной половине и на востоке Казахстана температура ночью повысится до -3-13 градусов, днем до -5+5 градусов; в южной половине и на западе республики ночью до -5+5 градусов, днем до +5+15 градусов.С северо-западным вторжением антициклонов на территорию страны прогнозируются несколько волн холода. Температура воздуха в эти дни понизится - в северной половине, на востоке и в горных районах юго-востока Казахстана ночью до -22-30 градусов, днем до -12-20 градусов; в южной половине и на западе страны ночью до -13-23 градусов, днем до -3-13 градусов.