Глава МВД сделал заявление перед новогодними праздниками

"С сегодняшнего дня до особого распоряжения переходим на усиленный вариант несения службы. Поручаю: усилить охрану правопорядка, обеспечить безопасность граждан, увеличить количество пеших нарядов, определить ответственных за сохранность елок, оперативно пресекать правонарушения, обеспечить принцип "нулевой терпимости" и неотвратимости наказания. Всем обратить особое внимание на законность и дисциплину. Требования народа и общества – полиция должна быть профессиональной и неподкупной. Мы должны соответствовать этому", – отметил Саденов.

Глава МВД Ержан Саденов сделал обращение перед новогодними праздниками, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz Министр внутренних дел поставил ряд конкретных задач перед сотрудниками по охране общественного порядка и обеспечению спокойствия граждан.Кроме того, на совещании личному составу было поручено провести гарнизонные разводы во всех регионах страны.