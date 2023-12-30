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Нацбанк определил бюджет для программы 7-20-25 на 2024 год

Просмотров:201 Опубликовано: Сегодня, 13:29
Нацбанк определил бюджет для программы 7-20-25 на 2024 год
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
25 декабря 2023 года Нацбанк принял постановление, которое предусматривает финансирование программы 7-20-25, сообщает Zakon.kz.

Финрегулятор установил годовой объем финансирования программы в 2024 году на максимально допустимом уровне в размере 100 млрд тенге и распределение бюджета по 25 млрд тенге ежеквартально.

Также постановлением предусмотрено снижение вознаграждения банков с 3% до 2,5% годовых за доверительное управление правами требования по ипотечным займам, выданным по программе, начиная с 1 января 2024 года.

"Данная поправка затрагивает правоотношения, устанавливаемые между оператором программы – АО "Казахстанский фонд устойчивости" и банками – участниками программы, и не повлияет на условия кредитования граждан".


Программа была запущена в 2018 году для обеспечения работающих граждан доступной ипотекой по льготной ставке 7% сроком до 25 лет и первоначальным взносом от 20%.

По данным Национального банка РК, на 28 декабря 2023 года в рамках программы выдано 71 699 льготных займов на сумму 974,1 млрд тенге.


Источник: zakon.kz
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