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Мусин предложил сотовым операторам возвращать клиентам абонентскую плату при некачественной связи

Просмотров:408 Опубликовано: Сегодня, 13:34
Мусин предложил сотовым операторам возвращать клиентам абонентскую плату при некачественной связи
Фото из открытых источников
Клиентам сотовых операторов должны возвращать абонентскую плату за 3-6 месяцев в случае выявления фактов некачественной связи, считает министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

«Предлагаем закрепить норму, согласно которой при фиксации некачественной связи радиочастотной службой, дополнительно к штрафу, который выплачивается государству, операторы будут возвращать абонентскую плату за 3-6 месяцев клиентам, находящимся в зоне фиксации некачественной связи. Что даст эта норма? Эта норма направлена на возмещение ущерба операторами связи за некачественное оказание услуг. Таким образом граждане смогут возмещать абонплату за услуги, которые считают неприемлемыми», — написал он в своем аккаунте в Facebook по итогам выездного совещания с жителями пристоличного села Оразак и представителями местного акимата и операторов связи.


По его словам, жители населенного пункта жаловались за некачественное предоставление услуг связи.

За некачественное предоставление услуг связи операторам грозит штраф более 5 млн тенге. При этом на модернизацию одной базовой станции, как сообщают сотовые операторы, необходимы вложения в пределах 15-20 млн тенге.

«Я призвал операторов сотовой связи модернизировать имеющиеся базовые станции, также строительство новых базовых станций для дальнейшего получения доходов за предоставляемые услуги, вместо систематических потерь прибыли в связи с оплатами очередных штрафов за некачественную связь», — отметил министр.


По его словам, Минцифры планирует продвигать некоторые законодательные изменения в этом вопросе. При этом Мусин выразил надежду на поддержку этих инициатив депутатами парламента.

Глава Минцифры ранее сообщил, что причиной сбоев в работе мобильных операторов в последнее время является технические обновление инфраструктуры сотовыми операторами. Агентство по защите и развитию конкуренции сообщило 27 декабря о начале расследования против сотовых операторов из-за согласованного роста цен на услуги, который составил от 7,7% до 57,3%.


Источник: kursiv.media
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