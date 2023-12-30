Бывшего сотрудника костанайского ГАИ убили в Подмосковье

«29 декабря на обочине автомобильной дороги в Ленинском городском округе обнаружено тело 90-летнего местного жителя с множеством колото-резанных ран. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело», — говорилось в сообщении накануне.

«Я достал нож и сказал давай деньги. Он попытался вырвать у меня нож. Мы стали бороться. Я его убил», — заявил правоохранителям 25-летний убийца.

Тело отца известного российского журналиста Владимира Легойды найдено в Видном. Труп был обнаружен на обочине трассы, пишет Qostanay.TV со ссылкой на ТАСС.Правоохранительные органы оперативно нашли подонка, который жестоко зарезал 90-летнего Романа Легойду.Отметим, что Роман Легойда жил и работал в Костанае, где в 1973 году у него родился сын Владимир. Легойда-старший служил в местной автоинспекции и оставил о себе хорошую память среди сослуживцев.Полицейские Подмосковья задержали подозреваемого в убийстве отца журналиста Владимира Легойды. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Подмосковными полицейскими в кратчайшие сроки задержан подозреваемый в убийстве Романа Тимофеевича Легойды", - написала она в Telegram-канале.Как сообщили следователи, предварительно установлено, что подозреваемый в убийстве отца журналиста Владимира Легойды напал на него с целью кражи денежных средств."Предварительно установлено, что подозреваемый напал на потерпевшего с целью завладения его денежными средствами. После убийства он похитил у пенсионера 100 тыс. рублей, а тело мужчины оставил у обочины неподалеку от СНТ Мещерино-Чурилково", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГСУ СК по Московской области.