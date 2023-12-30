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В дюжине областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Просмотров:189 Опубликовано: Сегодня, 19:05
В дюжине областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Фото: freepik
В 12 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение на 31 декабря, сообщает Zakon.kz.

Прогноз синоптической ситуации

"По-прежнему по всей территории РК под влиянием Атланического циклона и связанных с ним атмосферных фронтов сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидаются осадки, на востоке страны – сильные осадки (дождь, снег), прогнозируются туман, гололед, порывистый ветер с метелью", сообщает РГП "Казгидромет".

Штормовое предупреждение
На большей части Карагандинской области ожидаются метель, гололед. Ветер до 25 м/с. В Караганде ожидаются метель, гололед. Ветер до 15-20 м/с.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается туман. В Актау ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе, юге, востоке Атырауской области ожидается туман. В Атырау ночью и утром ожидается туман.

Ночью на северо-востоке, днем на западе, севере в Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер до 15-20 м/с. В Уральске днем ожидаются туман, гололед. Ветер до 18 м/с.

На севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. На большей части области ожидается на дорогах гололедица. Ветер до 25 м/с. В Петропавловске ночью ожидается низовая метель. Сутки 31 декабря ожидается на дорогах гололедица. Ветер до 15-20 м/с.

В период 30-31 декабря 2023 года в связи с выпавшими осадками и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы возможен сход снежных лавин. Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.

31 декабря – 2 января в районе Алакольских озер Жетысуской области прогнозируют ветер до 23-28 м/с.

В Усть-Каменогорске ожидается метель, гололед. Ветер до 15-20 м/с.

В Семее ожидается метель, гололед. Ветер до 15-20 м/с.

На севере, востоке Павлодарской области ожидается метель. Ветер до 23-28 м/с. Павлодар: ожидается метель, ветер до 15-20 м/с.

На севере Кызылординской области ожидается туман, ночью на севере, в центре области – гололед.

На юге, востоке Костанайской области ожидается туман. В Костанае днем ожидается гололед.


Источник: Zakon.kz
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