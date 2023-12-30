В дюжине областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение

В 12 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение на 31 декабря, сообщает Zakon.kz.Прогноз синоптической ситуации
"По-прежнему по всей территории РК под влиянием Атланического циклона и связанных с ним атмосферных фронтов сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидаются осадки, на востоке страны – сильные осадки (дождь, снег), прогнозируются туман, гололед, порывистый ветер с метелью", сообщает РГП "Казгидромет".Штормовое предупреждение
На большей части Карагандинской области ожидаются метель, гололед. Ветер до 25 м/с. В Караганде
ожидаются метель, гололед. Ветер до 15-20 м/с.
На западе, севере, в центре Мангистауской области
ожидается туман. В Актау
ночью и утром ожидается туман.
Ночью и утром на западе, юге, востоке Атырауской области
ожидается туман. В Атырау
ночью и утром ожидается туман.
Ночью на северо-востоке, днем на западе, севере в Западно-Казахстанской области
ожидаются туман, гололед. Ветер до 15-20 м/с. В Уральске
днем ожидаются туман, гололед. Ветер до 18 м/с.
На севере, юге Северо-Казахстанской области
ожидается низовая метель. На большей части области ожидается на дорогах гололедица. Ветер до 25 м/с. В Петропавловске
ночью ожидается низовая метель. Сутки 31 декабря ожидается на дорогах гололедица. Ветер до 15-20 м/с.
В период 30-31 декабря 2023 года в связи с выпавшими осадками и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы
возможен сход снежных лавин. Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.
31 декабря – 2 января в районе Алакольских озер Жетысуской области
прогнозируют ветер до 23-28 м/с.
В Усть-Каменогорске
ожидается метель, гололед. Ветер до 15-20 м/с.
В Семее
ожидается метель, гололед. Ветер до 15-20 м/с.
На севере, востоке Павлодарской области
ожидается метель. Ветер до 23-28 м/с. Павлодар
: ожидается метель, ветер до 15-20 м/с.
На севере Кызылординской области
ожидается туман, ночью на севере, в центре области – гололед.
На юге, востоке Костанайской области
ожидается туман. В Костанае
днем ожидается гололед.
Оставьте свой комментарий первым.