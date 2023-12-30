В дюжине областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение

"По-прежнему по всей территории РК под влиянием Атланического циклона и связанных с ним атмосферных фронтов сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидаются осадки, на востоке страны – сильные осадки (дождь, снег), прогнозируются туман, гололед, порывистый ветер с метелью", сообщает РГП "Казгидромет".



В 12 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение на 31 декабря, сообщает Zakon.kz.На большей части Карагандинской области ожидаются метель, гололед. Ветер до 25 м/с.ожидаются метель, гололед. Ветер до 15-20 м/с.На западе, севере, в центреожидается туман. Вночью и утром ожидается туман.Ночью и утром на западе, юге, востокеожидается туман. Вночью и утром ожидается туман.Ночью на северо-востоке, днем на западе, севере вожидаются туман, гололед. Ветер до 15-20 м/с. Вднем ожидаются туман, гололед. Ветер до 18 м/с.На севере, югеожидается низовая метель. На большей части области ожидается на дорогах гололедица. Ветер до 25 м/с. Вночью ожидается низовая метель. Сутки 31 декабря ожидается на дорогах гололедица. Ветер до 15-20 м/с.В период 30-31 декабря 2023 года в связи с выпавшими осадками и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Кишивозможен сход снежных лавин. Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.31 декабря – 2 января в районе Алакольских озерпрогнозируют ветер до 23-28 м/с.ожидается метель, гололед. Ветер до 15-20 м/с.ожидается метель, гололед. Ветер до 15-20 м/с.На севере, востокеожидается метель. Ветер до 23-28 м/с.: ожидается метель, ветер до 15-20 м/с.На севереожидается туман, ночью на севере, в центре области – гололед.На юге, востокеожидается туман. Вднем ожидается гололед.