Какие иностранные компании пришли в Казахстан в 2023 году: список

"В Казахстане преимуществом является еще и удобное географическое положение. Так, Казахстан фактически является ключевым звеном на Шелковом пути и соединяет Европу и Азию. Мы играем роль транзитной страны, и сейчас наша роль усиливается, даже несмотря на проблемы с логистическими цепочками, возникшие в результате геополитической нестабильности", - отмечают в МФЦА.



Казахстан занимает лидирующую позицию по привлечению прямых иностранных инвестиций (ПИИ) среди 15 стран постсоветского пространства и в Центральной Азии с долей 61 процент. Также с января 2023 года было заключено 59 инвестиционных контрактов с общим объемом инвестиций в размере 602 миллиарда тенге. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщили в Комитете по инвестициям МИД.В разрезе отраслей наибольший объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) зафиксирован в горнодобывающую промышленность - 5,6 миллиарда долларов, обрабатывающую промышленность - 2,9 миллиарда долларов США, оптовую и розничную торговлю - 2,5 миллиарда долларов, финансовую и страховую деятельность - 488,2 миллиона долларов, транспорт и складирование - 577,8 миллиона долларов, строительство - 189,8 миллиона долларов, профессиональную, научную и техническую деятельность - 159,6 миллиона долларов, операции с недвижимым имуществом - 234,3 миллиона долларов.Нидерланды - 3 миллиарда долларов;США - 1,9 миллиарда долларов;Швейцария - 1,7 миллиарда долларов;Россия - 1,1 миллиарда долларов;Китай - 748,3 миллиона долларов;Южная Корея - 717 миллионов долларов;Бельгия - 585,3 миллиона долларов;Франция - 458,4 миллиона долларов;ОАЭ - 408,7 миллиона долларов;Люксембург - 238,5 миллиона долларов.По итогам 2023 года в активную проработку Комитета по инвестициям МИД и АО "НК Kazakh Invest" взято более 70 новых проектов, среди которых можно отметить следующие компании:AD Ports Group (ОАЭ) - расширение портовой инфраструктуры на Каспийском море;Alarko (Турция) - строительство теплиц в Туркестанской области;Pfizer (США) - локализация производства биотехнологических препаратов;F. Hoffmann-La Roche AG (Швейцария) - локализация производства лекарственных препаратов в РК;GE HealthCare (США) - производство медицинского оборудования;PSA International (Сингапур) - развитие Транскаспийского маршрута;Rehau (Германия) - локализация экструзии профилей;Total Energies (Франция) - строительство и эксплуатация ветряной электростанции мощностью проекта составляет 1 ГВт в Жамбылской области;PepsiCo (США) - организация производства снековой продукции в Алматинской области;Wika (Германия) - производство оборудования для нефтегазовой отрасли в Атырауской области;ACWA Power (Саудовская Аравия) - строительство ветровой электростанций в Жетысуской области;Wabtec Corporation (США) - создание сервисного хаба по капитальному ремонту компонентов дизельных тепловозов.В отраслевом разрезе наибольшую долю занимают контракты, заключенные в сфере образования и электроснабжения, подача газа, пара и воздушное кондиционирование - по 15 процентов, складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность - 13 процентов, производство прочей неметаллической минеральной продукции - 10 процентов, деятельность в области спорта, организации отдыха и развлечений - 8 процентов, производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, производство продуктов химической промышленности и услуги по организации проживания - по 5 процентов и иные - 24 процентов.В региональном разрезе наибольшая доля действующих инвестиционных контрактов приходится на Астану - 39 процентов (23 контракта), Алматы и Акмолинскую область - по 8 процентов (по 5 контрактов), Алматинскую область - 6 процентов (4 контракта), Жамбылскую, Карагандинскую и Мангистаускую области - по 5 процентов (по 3 контракта), на оставшиеся регионы вкупе приходится 24 процента (13 контрактов).По данным МФЦА, среди стран Центральной Азии Казахстан все еще остается фаворитом в привлечении иностранных инвестиций. К примеру, по итогам 2022 года валовый приток иностранных инвестиций в Казахстан составил 28 миллиардов долларов, а по данным Нацбанка, за последние 5 лет Казахстан в среднем ежегодно привлекал более 20 миллиардов долларов ПИИ. Несмотря на пандемию в 2020 году, приток ПИИ в страну составил 17,2 миллиарда долларов. Для сравнения: Узбекистан в 2020 году освоил 11,1 миллиарда долларов иностранных инвестиций.По данным МФЦА, на сегодняшний день у зарубежных инвесторов растет интерес к развитию зеленой энергетики, инвестированию в крупные инфраструктурные проекты, в то же время такие отрасли, как черная и цветная металлургия, горнорудная отрасль, нефтехимия, нефтепереработка, агропромышленность, все еще остаются привлекательными секторами экономики.Как отмечают эксперты МФЦА, для инвесторов, учитывающих все риски, главными являются несколько факторов:политическая стабильность,стабильность законодательства,эффективность госуправления на территории всей страны.Кроме того, в Казахстане утверждена новая Концепция инвестполитики, с 76 странами действует безвизовый режим, функционирует институт инвестиционного омбудсмена. А для продвижения стандартов ответственного ведения бизнеса и руководящих принципов ОЭСР в Казахстане создан Национальный контактный центр при МНЭ.Повышению инвестиционной привлекательности в нашей стране способствует МФЦА, который предоставляет иностранным инвесторам знакомую юрисдикцию, включая независимую судебную систему, развитую финансовую инфраструктуру, инновации, экспертизу, в том числе в сфере зеленых финансов.Казахстан также является лидером по внешнеторговому обороту, через нашу страну проходит 60 процентов всего среднеазиатского импорта и экспорта. В 2022 году внешнеторговый оборот страны достиг рекордной отметки в 34 миллиарда долларов, что представляет собой рост более чем на 30 процентов по сравнению с 2021 годом.В республике для привлечения крупных инвестпроектов в приоритетных отраслях стоимостью порядка 50 миллионов долларов действует такой инструмент, как Соглашение об инвестициях, предоставляющий стабильность законодательства в течение 25 лет. Отбор проектов осуществляется по принципу наибольшего экономического эффекта для развития отрасли с предоставлением индивидуальных условий и установлением встречных обязательств для инвестора в обмен на преференции от государства.Освобождения от обложения КПН, земельным налогом, налогом на имущество;Уменьшение налоговых обязательств;Возмещение до 20 процентов стоимости СМР и приобретение оборудования;Иные преференции в соответствии с условиями соглашения.