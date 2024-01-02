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"Мораторий отменен". Опубликован список предприятий РК, где пройдут налоговые проверки в первом полугодии 2024 года

Просмотров:3061 Опубликовано: Вчера, 13:41
"Мораторий отменен". Опубликован список предприятий РК, где пройдут налоговые проверки в первом полугодии 2024 года
gov.kz
Налоговики «навестят» 760 компаний.

Комплексная налоговая проверка ждет 760 предприятий Казахстана в I полугодии 2024 года, сообщает Qaz365.kz со ссылкой на Министерство финансов РК.

Налоговики придут к крупным, средним и малым компаниям, находящимся в группе с высоким уровнем риска.

График проведения периодических налоговых проверок на первое полугодие 2024 года в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, полноты и своевременности перечисления социальных платежей опубликован на сайте Минфина.

Скачать список предприятий РК, где пройдут налоговые проверки до 1 июля 2024 года, вы можете здесь.


Источник: ru.qaz365.kz
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Комментарии ( 2 )

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Kain-Livesy (Посетители) Вчера, 22:30
Цитата: Ingul
А зачем обнародовали список предприятий подлежащих проверке?
Чтобы заранее "договаривались" с налоговиками?

в предпринимательском кодексе прописано, что о проводимой профилактической проверке сообщают заранее. И публикуют списки.
Могу еще Вас обрадовать (или нет) - это будут "профпроверки", по результатам которых не штрафуют. Выписывают предписание об устранении нарушений. Потом, если нарушения были грубые или предписание не исполнено, проводят "внеплановую" проверку по контролю исполнения предписания. И только тогда, если предписание не исполнено - оштрафуют.

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
-1
  • Макс С.
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Papirosso
  • ЁмоЁ
 Ingul (Посетители) Вчера, 14:49
А зачем обнародовали список предприятий подлежащих проверке?
Чтобы заранее "договаривались" с налоговиками?
 
 

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