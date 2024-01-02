"Мораторий отменен". Опубликован список предприятий РК, где пройдут налоговые проверки в первом полугодии 2024 года

Налоговики «навестят» 760 компаний.
Комплексная налоговая проверка ждет 760 предприятий Казахстана в I полугодии 2024 года, сообщает Qaz365.kz со ссылкой на Министерство финансов РК.
Налоговики придут к крупным, средним и малым компаниям, находящимся в группе с высоким уровнем риска.
График проведения периодических налоговых проверок на первое полугодие 2024 года в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, полноты и своевременности перечисления социальных платежей опубликован на сайте Минфина.
Скачать список предприятий РК, где пройдут налоговые проверки до 1 июля 2024 года, вы можете здесь
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