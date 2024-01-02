Экзамен по казахскому языку будут сдавать школьники в 2024 году

Экзамен по казахскому языку будут сдавать учащиеся 5-8 и 10 классов. Изменения введены с 2023-2024 учебного года, то есть в мае учеников будут проверять на знание госязыка, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на sputnik.kz.



Напомним, ранее этот экзамен сдавали только ученики 9 и 11 классов.



Как отметили в министерстве просвещения, тестирование будет проводиться в письменной и устной форме.



Оценивать будут такие навыки, как:



- аудирование,

- говорение,

- чтение,

- письмо.



Задания экзамена будут составлять сами педагоги.



Годовые оценки в 5-8, 10 классах будут выставляться по итогам экзамена и годовой оценки.



Вместе с тем в 2024 году внедрят уровни владения казахским языком.



Национальный центр тестирования будет проводить тесты и выдавать сертификаты.



Для кого обязателен тест на уровень владения языком:



- студенты, поступающие в магистратуру и докторантуру;

- сотрудники, включенные в кадровый резерв органа «А» госслужбы (высший кадровый состав);

- абитуриенты, претендующие на международную стипендию

- «Болашак»;

- студенты, претендующие на поступление в Академию КНБ;

- преподаватели «Назарбаев интеллектуальной школы».