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Экзамен по казахскому языку будут сдавать школьники в 2024 году

Просмотров:594 Опубликовано: Вчера, 18:43
Экзамен по казахскому языку будут сдавать школьники в 2024 году
Фото: depositphotos.com
Экзамен по казахскому языку будут сдавать учащиеся 5-8 и 10 классов. Изменения введены с 2023-2024 учебного года, то есть в мае учеников будут проверять на знание госязыка, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на sputnik.kz.

Напомним, ранее этот экзамен сдавали только ученики 9 и 11 классов.

Как отметили в министерстве просвещения, тестирование будет проводиться в письменной и устной форме.

Оценивать будут такие навыки, как:

- аудирование,
- говорение,
- чтение,
- письмо.

Задания экзамена будут составлять сами педагоги.

Годовые оценки в 5-8, 10 классах будут выставляться по итогам экзамена и годовой оценки.

Вместе с тем в 2024 году внедрят уровни владения казахским языком.

Национальный центр тестирования будет проводить тесты и выдавать сертификаты.

Для кого обязателен тест на уровень владения языком:

- студенты, поступающие в магистратуру и докторантуру;
- сотрудники, включенные в кадровый резерв органа «А» госслужбы (высший кадровый состав);
- абитуриенты, претендующие на международную стипендию
- «Болашак»;
- студенты, претендующие на поступление в Академию КНБ;
- преподаватели «Назарбаев интеллектуальной школы».


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 1 )

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808 (Посетители) Сегодня, 04:23
У нас учителя больно жалостливые. Если ученик не тянет какой-то предмет, не надо ему проходную оценку ставить, надо на второй год оставлять! А учителя что делают, это же и показатель качества проведенной ими работы с учениками, если они кого-то не смогли обучить, они с одной стороны и себя прикрывают. Так если будет много детей оставленных на второй год, это будет показывать качество произведенной ими работы, они боятся и пропускают учеников!
 
 

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