"От 208 тысяч тенге": новая соцвыплата заработала в Казахстане

"Согласно Социальному кодексу работодатели перечисляют обязательные профессиональные пенсионные взносы за работников, профессии и виды деятельности которых включены в перечень производств, работ, профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, насчитывающий более двух тысяч позиций. Таким образом, спецсоцвыплата будет полагаться казахстанцам, работающим в 19 отраслях экономики, в том числе в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности и других", - рассказали в Минтруда.

"С учетом обязательных условий для назначения спецсоцвыплаты, по данным Единого накопительного пенсионного фонда, претендовать на нее в 2024 году смогут более 37 тысяч работников, в 2030 году - свыше 58 тысяч, в 2035 году - более 95 тысяч. Таким образом, число потенциальных получателей выплаты будет ежегодно увеличиваться", - отметили в министерстве.



В Казахстане заработала новая специальная социальная выплата. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты, передает Tengrinews.kz.Сообщается, что соцвыплата внедрена с 1 января 2024 года в рамках реализации поручения Главы государства для повышения уровня социальной защиты людей, длительное время работающих во вредных условиях труда.Специальная социальная выплата состоит из нескольких компонентов и осуществляться из четырех источников:специальное профессиональное пособие из республиканского бюджета в размере 2 прожиточных минимумов (ПМ);из компаний по страхованию жизни в размере 1 ПМ;за счет средств работодателей в размере 1 ПМ;из ЕНПФ за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов.Кроме того, работникам предоставляется право получения выплат из ЕНПФ за счет обязательных пенсионных взносов с учетом имеющихся пенсионных накоплений.Выплата будет осуществляться до пенсионного возраста. Для получения спецсоцвыплаты нужно будет уйти с работы с вредными условиями труда. Работники могут перевестись на легкую работу, тогда они будут получать зарплату и выплату, или выйти на отдых и получать спецсоцвыплату до назначения пенсии.