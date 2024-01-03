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"От 208 тысяч тенге": новая соцвыплата заработала в Казахстане

Просмотров:2001 Опубликовано: Сегодня, 11:52
"От 208 тысяч тенге": новая соцвыплата заработала в Казахстане
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В Казахстане заработала новая специальная социальная выплата. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты, передает Tengrinews.kz.

Сообщается, что соцвыплата внедрена с 1 января 2024 года в рамках реализации поручения Главы государства для повышения уровня социальной защиты людей, длительное время работающих во вредных условиях труда.

"Обязательными условиями назначения спецсоцвыплаты являются: достижение 55-летнего возраста и наличие профессиональных пенсионных отчислений в ЕНПФ не менее 7 лет", - говорится в сообщении.


Специальная социальная выплата состоит из нескольких компонентов и осуществляться из четырех источников:

специальное профессиональное пособие из республиканского бюджета в размере 2 прожиточных минимумов (ПМ);
из компаний по страхованию жизни в размере 1 ПМ;
за счет средств работодателей в размере 1 ПМ;
из ЕНПФ за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов.

Кроме того, работникам предоставляется право получения выплат из ЕНПФ за счет обязательных пенсионных взносов с учетом имеющихся пенсионных накоплений.

"Согласно Социальному кодексу работодатели перечисляют обязательные профессиональные пенсионные взносы за работников, профессии и виды деятельности которых включены в перечень производств, работ, профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, насчитывающий более двух тысяч позиций. Таким образом, спецсоцвыплата будет полагаться казахстанцам, работающим в 19 отраслях экономики, в том числе в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности и других", - рассказали в Минтруда.


Выплата будет осуществляться до пенсионного возраста. Для получения спецсоцвыплаты нужно будет уйти с работы с вредными условиями труда. Работники могут перевестись на легкую работу, тогда они будут получать зарплату и выплату, или выйти на отдых и получать спецсоцвыплату до назначения пенсии.

"С учетом обязательных условий для назначения спецсоцвыплаты, по данным Единого накопительного пенсионного фонда, претендовать на нее в 2024 году смогут более 37 тысяч работников, в 2030 году - свыше 58 тысяч, в 2035 году - более 95 тысяч. Таким образом, число потенциальных получателей выплаты будет ежегодно увеличиваться", - отметили в министерстве.


Источник: tengrinews.kz
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