Спор в соцсети закончился двойным убийством подростков в Актобе

В Актобе спор в соцсети Instagram перерос в групповую драку, в которой были убиты двое несовершеннолетних, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт прокуратуры Актюбинской области.



Сообщается, что 3 января около полуночи на пульт "102" поступил вызов о том, что возле магазина "Алмаз", расположенного в поселке Кызылжар города Актобе, идет групповая драка.



На место происшествия выехала следственно-оперативная группа управления полиции и руководство прокуратуры области. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 99 часть 2 пунктам 1, 9, 14 УК "Убийство двух или более заведомо несовершеннолетних лиц из хулиганских побуждений".



"По предварительным данным, 2 января в Instagram между несовершеннолетним А. и В. произошел конфликт, в результате несовершеннолетний В. предложил А. встретиться на следующий день возле магазина "Алмаз" для дальнейшего разбирательства.



3 января примерно в 23:00 в ходе групповой драки несовершеннолетние А. и С. получили ножевые ранения. В результате в больнице Актобе от полученных ран, не приходя в сознание, скончались двое несовершеннолетних", - сообщили в прокуратуре.



По делу назначен процессуальный прокурор.



Ход расследования взят на личный контроль прокурором области.