Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 03 Января
+7...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 454.56 KZT
  • €1 = 502.24 KZT
  • 1 RUB = 5.06 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Спор в соцсети закончился двойным убийством подростков в Актобе

Просмотров:473 Опубликовано: Сегодня, 12:58
Спор в соцсети закончился двойным убийством подростков в Актобе
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В Актобе спор в соцсети Instagram перерос в групповую драку, в которой были убиты двое несовершеннолетних, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт прокуратуры Актюбинской области.

Сообщается, что 3 января около полуночи на пульт "102" поступил вызов о том, что возле магазина "Алмаз", расположенного в поселке Кызылжар города Актобе, идет групповая драка.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа управления полиции и руководство прокуратуры области. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 99 часть 2 пунктам 1, 9, 14 УК "Убийство двух или более заведомо несовершеннолетних лиц из хулиганских побуждений".

"По предварительным данным, 2 января в Instagram между несовершеннолетним А. и В. произошел конфликт, в результате несовершеннолетний В. предложил А. встретиться на следующий день возле магазина "Алмаз" для дальнейшего разбирательства.

3 января примерно в 23:00 в ходе групповой драки несовершеннолетние А. и С. получили ножевые ранения. В результате в больнице Актобе от полученных ран, не приходя в сознание, скончались двое несовершеннолетних", - сообщили в прокуратуре.

По делу назначен процессуальный прокурор.

Ход расследования взят на личный контроль прокурором области.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика