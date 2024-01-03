Стопроцентное гостеприимство: туристский сбор отменили в Казахстане

"Мы приняли решение о том, что действие bed tax необходимо прекратить. Система создает определенные неудобства для отечественного бизнеса и для пребывающих иностранных туристов. Несмотря на то, что с момента внедрения системы по стране собрали около 500 миллионов тенге, приняли решение приостановить действие bed tax в кратчайшие сроки. В срочном порядке внесем изменения в приказ, и туристский сбор приостановят", – заявил тогда Еркинбаев.



В Казахстане отменили так называемый "туристский взнос", передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта."Приказом министра туризма и спорта Республики Казахстан от 27 декабря 2023 года за № 347 в правила уплаты туристского взноса для иностранцев внесены изменения, согласно которым на всей территории Казахстана будет действовать нулевая ставка", - говорится в сообщении.С этого года иностранные туристы освобождаются от необходимости платить налог за пребывание в стране. В приказе, вступившем в силу в конце декабря, определена его ставка на уровне "0 процентов от стоимости пребывания".Сбор bed tax, или налог на туристов, – общемировая практика. Как правило, эти поступления в бюджет направляются государством на развитие и улучшение туристской инфраструктуры.Напомним, что налог на туристов начали взимать в Казахстане с 1 января 2023 года, и это новшество вызвало тогда возмущение среди представителей туристического и гостиничного бизнеса страны.Была утверждена 5-процентная ставка налога для Астаны и рассматривались возможности введения такой же ставки для Алматы и Шымкента. Но предприниматели, возмущенные "отсутствием четкого механизма сбора, перечисления и использования собранных средств", выступили тогда с просьбой доработать соответствующее постановление правительства.И в октябре 2023 года вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев на брифинге в СЦК сообщил о решении отменить налог на туристов:Приказ о внесении изменений в приказ министра культуры и спорта республики Казахстан от 14 июля 2023 года № 181 "Об утверждении правил уплаты туристского взноса для иностранцев" вступил в силу в конце декабря.