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ЛАДА.kz » Новости Казахстана

В Казахстане прекратили трансляцию ряда российских телеканалов

Просмотров:9482 Опубликовано: Вчера, 18:45
В Казахстане прекратили трансляцию ряда российских телеканалов
Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash
Оператор TVCOM, который является партнером национального оператора в области телерадиовещания Казахстана АО «Казтелерадио», исключил из сетки вещания спутникового телевидения и интернет-ТВ ряд российских телеканалов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оператора.

Руководство компании решило «постепенно сокращать долю зарубежных каналов с новостным информационным нарративом». Уточняется, что абоненты оператора достигли «высокого уровня медиаграмотности» и получают информацию чаще всего из социальных сетей.


Оператор прекратил трансляцию таких телеканалов: «Первый канал СНГ», «Поехали», «Время: далекое и близкое», «Дом кино», «Телекафе», «Дом кино Premium», «Музыка Первого», «Победа», «Карусель», «Бобер», «О!».


Ранее государственный советник Казахстана Ерлан Карин заявил, что республика в 2023 году провела значимые политические реформы и переходит к формированию нового качества нации, что может стать главным содержанием общественной повестки в новом году.


Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 4 )

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Empro (Посетители) Сегодня, 01:23
Удаляйте эти передачи и рекламы из каналов, у нас вроде демократия? Или нет?
Или нужно, чтобы мозг был промыт только местной пропагандой?
P.s. телевизор не смотрю лет 15. Предпочитаю смотреть на украшение города за 30 млн. Правда только возле акимата, с самой дешёвой гирляндой на кустах, которые половина сгорела тут же...
 
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ladakz2023 (Посетители) Вчера, 23:26
развлекательные можно оставить а все пропагандонские (орт, ртр, нтв, звезда и тп.) отключить podmig
 
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  • camel
 master_kz (Посетители) Вчера, 21:51
николодеон не отключать только.
 
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  • ЁмоЁ
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  • Empro
  • Papirosso
 Ingul (Посетители) Вчера, 19:53
Умиляет цитата: "Уточняется, что абоненты оператора достигли «высокого уровня медиаграмотности» и получают информацию чаще всего из социальных сетей".
Не пойму, зачем заниматься самоизоляцией от внешнего мира.
 
 

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