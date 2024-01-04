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Новый механизм получения жилья и машин могут ввести в Казахстане

Просмотров:211 Опубликовано: Сегодня, 07:04
Новый механизм получения жилья и машин могут ввести в Казахстане
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В Казахстане изучают поправки в закон, которые предусматривают введение лизинга для физических лиц, не являющихся предпринимателями. Если соответствующие поправки примут, то казахстанцы смогут получать жилье и машины в долгосрочную аренду с последующим выкупом, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Блок изменений и дополнений в законодательные акты, предусматривающий внедрение лизинга для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, в рамках депутатской инициативы включен в законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам ведения бизнеса". В настоящее время поправки проходят процедуру согласования с правительством, сообщили в Министерстве национальной экономики.

"Инициированные поправки направлены на внедрение лизинга для физических лиц путем расширения понятия лизингополучателя. Согласно поправкам, предметом лизинга по договорам физических лиц могут быть индивидуальный жилой дом, квартира, автомобильное транспортное средство, подлежащие государственной регистрации", - говорится в ответе на официальный запрос Tengrinews.kz.


Для ограничения размера просроченного долга предлагается установить запрет на начисление вознаграждения и неустойки по договору лизинга после 90 дней просрочки. Также казахстанцев хотят наделить правом досрочно возвращать предмет лизинга (с учетом его нормального износа) с одновременным прекращением обязательств по возврату остатка стоимости предмета лизинга, за исключением возврата суммы начисленного вознаграждения.

В целях защиты интересов физических лиц предусматривается, что до заключения договора лизингодатель будет предоставлять для выбора метод и периодичность погашения обязательств по договору лизинга.

"В договорах лизинга, заключаемых с физическим лицом, не осуществляющим предпринимательскую деятельность, лизингодатель будет обязан указывать перечень комиссии и иные платежи, их размеры, подлежащие взиманию", - добавили в министерстве.


Источник: Tengrinews.kz
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