Сколько кандасов и переселенцев готов принять Казахстан в 2024 году

Стоит отметить, что квоты по приему кандасов и переселенцев увеличивают уже второй год подряд. Так, в 2023 году квота для кандасов составляла 1925 человек, а в 2022 году – 1499 человек. В свою очередь квота на прием переселенцев в 2023 году была 6727 человек, а в 2022 году – 6587 человек.

Министерство труда приказом от 27 декабря 2023 года установило региональную квоту приема кандасов и переселенцев на 2024 год, сообщает Zakon.kz.В соответствии с приказом региональная квота приема на 2024 год установлена:- кандасов – 2433 человека;- переселенцев – 7050 человек.Приказ вводится в действие 14 января 2024 года.По данным Министерства труда, на 1 октября 2023 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 16 408 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 123,5 тыс. этнических казахов.