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Сколько кандасов и переселенцев готов принять Казахстан в 2024 году

Просмотров:154 Опубликовано: Сегодня, 08:24
Сколько кандасов и переселенцев готов принять Казахстан в 2024 году
Фото: Zakon.kz
Министерство труда приказом от 27 декабря 2023 года установило региональную квоту приема кандасов и переселенцев на 2024 год, сообщает Zakon.kz.

В соответствии с приказом региональная квота приема на 2024 год установлена:

- кандасов – 2433 человека;
- переселенцев – 7050 человек.

Приказ вводится в действие 14 января 2024 года.

Стоит отметить, что квоты по приему кандасов и переселенцев увеличивают уже второй год подряд. Так, в 2023 году квота для кандасов составляла 1925 человек, а в 2022 году – 1499 человек. В свою очередь квота на прием переселенцев в 2023 году была 6727 человек, а в 2022 году – 6587 человек.


По данным Министерства труда, на 1 октября 2023 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 16 408 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 123,5 тыс. этнических казахов.


Источник: zakon.kz
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