С 1 января 2024 года на регистрацию ДТП онлайн по «Европротоколу» поступило 1099 заявлений: шесть заявлений получили финальный статус «зарегистрировано», то есть, оба участника поставили свои подписи, заявление направлено в ЕСБД, - говорится в сообщении.

Напомним, с 1 января 2024 года казахстанцы могут оформлять ДТП онлайн в мобильном приложении, не вызывая полицию и страховую компанию. Зарегистрировать ДТП онлайн можно, если сумма ущерба не превышает 100МРП и если в ДТП не пострадало здоровье третьих лиц и городская инфраструктура.

Алматы. 4 января. КазТАГ – Валентина Владимирская. Более 1 тыс. заявлений на онлайн-регистрацию ДТП поступило с 1 января в Казахстане, сообщает Первое кредитное бюро (ПКБ).Согласно информации, около 60% поступивших заявлений были по разным причинам отклонены самими пользователями, в том числе потому, что люди только знакомились с сервисом.Также, на момент сбора данных, 385 заявлений были в процессе заполнения, 33 ожидали подписи первого участника, еще 12 – второго.