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Более 1 тыс. заявлений на онлайн-регистрацию ДТП поступило с 1 января в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:29
Более 1 тыс. заявлений на онлайн-регистрацию ДТП поступило с 1 января в Казахстане
Фото из открытых источников
Алматы. 4 января. КазТАГ – Валентина Владимирская. Более 1 тыс. заявлений на онлайн-регистрацию ДТП поступило с 1 января в Казахстане, сообщает Первое кредитное бюро (ПКБ).

С 1 января 2024 года на регистрацию ДТП онлайн по «Европротоколу» поступило 1099 заявлений: шесть заявлений получили финальный статус «зарегистрировано», то есть, оба участника поставили свои подписи, заявление направлено в ЕСБД, - говорится в сообщении.


Согласно информации, около 60% поступивших заявлений были по разным причинам отклонены самими пользователями, в том числе потому, что люди только знакомились с сервисом.

Также, на момент сбора данных, 385 заявлений были в процессе заполнения, 33 ожидали подписи первого участника, еще 12 – второго.

Напомним, с 1 января 2024 года казахстанцы могут оформлять ДТП онлайн в мобильном приложении, не вызывая полицию и страховую компанию. Зарегистрировать ДТП онлайн можно, если сумма ущерба не превышает 100МРП и если в ДТП не пострадало здоровье третьих лиц и городская инфраструктура.


Источник: kaztag.kz
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