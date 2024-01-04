Предприниматели требуют оплату наличными. Что делать?

С 1 января во многих торговых точках перестали принимать оплату онлайн-переводом или через QR-код. Граждане, не имея при себе наличных, вынуждены искать либо банкоматы, либо другой магазин, где их обслужат. Об этом сообщил "31 канал".
С 1 января налоговики отслеживают платежи переводами. Если покупатель оплачивает картой или через QR, по этим транзакциям тоже надо платить налоги. А если получать деньги наличными и не выдавать чек, то есть шанс скрыть поступление этих доходов от государства, поэтому многие предприниматели и настаивают на расчёте наличными. Однако этот формат оплаты неудобен покупателям, так как с развитием электронных платежей многие казахстанцы перестали носить с собой купюры и монеты.
В департаменте госдоходов посоветовали писать жалобы на предпринимателей, не принимающих безналичную оплату.
"Вы можете подать обращение с обязательным приложением подтверждающих документов посредством eOtinish, либо нарочно, либо непосредственно в бесплатном приложении Wipon Cashback", – сказал представитель департамента госдоходов Алматы Нурлыбек Оспанов.
На первый раз предприниматель получит предупреждение. Если нарушение повторится в течение года, то торговцам грозит штраф в размере 20 МРП, это 73 тысячи тенге.
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