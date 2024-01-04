Предприниматели требуют оплату наличными. Что делать?

С 1 января налоговики отслеживают платежи переводами. Если покупатель оплачивает картой или через QR, по этим транзакциям тоже надо платить налоги. А если получать деньги наличными и не выдавать чек, то есть шанс скрыть поступление этих доходов от государства, поэтому многие предприниматели и настаивают на расчёте наличными. Однако этот формат оплаты неудобен покупателям, так как с развитием электронных платежей многие казахстанцы перестали носить с собой купюры и монеты.

"Вы можете подать обращение с обязательным приложением подтверждающих документов посредством eOtinish, либо нарочно, либо непосредственно в бесплатном приложении Wipon Cashback", – сказал представитель департамента госдоходов Алматы Нурлыбек Оспанов.

С 1 января во многих торговых точках перестали принимать оплату онлайн-переводом или через QR-код. Граждане, не имея при себе наличных, вынуждены искать либо банкоматы, либо другой магазин, где их обслужат. Об этом сообщил "31 канал".В департаменте госдоходов посоветовали писать жалобы на предпринимателей, не принимающих безналичную оплату.На первый раз предприниматель получит предупреждение. Если нарушение повторится в течение года, то торговцам грозит штраф в размере 20 МРП, это 73 тысячи тенге.