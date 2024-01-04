В TVcom рассказали, почему отказались от трансляции российских каналов в Казахстане

«По сути, мы не можем договориться о стоимости. Последние несколько лет мы с ними вели переговоры, потому что изначально нас не устраивали условия, которые являются нерыночными. Мы это пытались до них донести, они обещали, что, возможно, условия будут пересмотрены, но этого не произошло. В начале прошлого года мы уже были готовы их отключить, потому что очень высокая стоимость за каналы, но нам пообещали, что стоимость пересмотрят, но этого не случилось. Контракт закончился 31 декабря», — объяснил Шакенов.

«Нам нужно существенное снижение стоимости, которое будет соответствовать рынку. Пока ни мы, ни они не идут на уступки. Мы физически не можем пойти на уступки, потому что предложенная ими стоимость превышает все разумные пределы», — добавил директор TV Commerce.

«Если говорить про возобновление трансляции, то это вопрос чисто бизнеса и экономики, никаких других вопросов здесь нет. Если мы найдем какой-то компромисс, то трансляция возобновится. Если «Первый», грубо говоря, упрется и скажет, что только на их условиях и никак по-другому, то значит не возобновится», — подчеркнул Шакенов.

«Как правило, от «Первого канала» в последние дни декабря приходит дополнительное соглашение на следующий год с письмом, которое ты либо подписываешь, либо нет и отключаешь трансляцию. И периодически это происходит с каждым крупным оператором», — рассказал директор TV Commerce.

«По поводу абонентов, то да, они вправе выражать недовольство. Мы уже заменили телеканалы, которые ушли, а в течение первого квартала подключим еще дополнительные каналы, то есть 10 уже пришли, и еще 10 подключим», — заверил Шакенов.

В TVcom ответили на заявления «Первого канала» о том, что у компании есть долги за трансляцию российских каналов в Казахстане. По словам директора ТОО TV Commerce Талгата Шакенова, спор возник из-за нерыночных условий, которые предлагает российский холдинг.Он добавил, что сейчас «Первый канал» хочет еще повысить стоимость, а TVcom не готов платить даже старую цену.Шакенов также рассказал, что в прошлом году TVcom платил только ту сумму, которую он озвучил, а не ту, которая была прописана в контракте.«Условно, они просили 100 долларов, а мы были готовы платить 20 долларов. Их мы и платили. Всех все устраивало целый год, никаких претензий с их стороны не было. И вот теперь в конце года они говорят, что мы должны выплатить всю стоимость, которая прописана в контракте. Понятно, что это их юридическое право», — пояснил он.На вопрос о возможности возобновления трансляции российских каналов Шакенов ответил, что это зависит от того, сможет ли «Первый канал» предложить более адекватные условия.Он также отметил, что спор с «Первым каналом» не является уникальным прецедентом, а повторяется с каждым крупным оператором в Казахстане. По его словам, аналогичные споры с российским холдингом ранее уже возникали в AlmaTV и «Казахтелекоме», которые также исключали российские телеканалы из трансляции.Он заверил, что TVcom уже заменил ушедшие каналы и в течение первого квартала 2024 года подключит еще дополнительные каналы.С 1 января компания TVcom исключила телеканалы семейства ТОО «ПКВС Казахстан» из сетки вещания. В компании объяснили это желанием увеличить долю развлекательного контента и сократить долю зарубежных каналов с «новостным информационным нарративом».В компании также отметили, что контент «Первого канала» не является эксклюзивным и доступен бесплатно через интернет. Локализованный телеканал «Первый канал Евразия» продолжит свою трансляцию в сети Otau TV.В свою очередь, «Первый канал. Всемирная сеть» опроверг озвученные TVcom причины отключения. По версии канала, у оператора есть «существенные задолженности» за использованные права за 2022-2023 годы.— это компания, которая представляет российские телеканалы в Казахстане, в том числе «Первый канал» и его дочерние телеканалы. Товарищество является дочерним предприятием ОАО «Первый канал. Всемирная сеть». Компания основана в 2016 году и находится в Алматы. Генеральным директором является Алексей Рудченко.— это торговая марка АО «Казтелерадио», национального оператора в области телерадиовещания в Казахстане. В 2019 году по договору дарения 100% акций компании принадлежит Комитету государственного имущества и приватизации МФ РК и Министерству культуры и информации РК.