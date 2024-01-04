Экс-президент аэропорта Алматы Айбол Бекмухамбетов осужден на восемь лет заключения

Суд постановил взыскать в солидарном порядке с Бекмухамбетова и Тумышева в пользу алматинской воздушной гавани материальный ущерб в сумме $913 165 или Т417 891 698.

Алматы. 4 января. КазТАГ – Бывший президент аэропорта Алматы Айбол Бекмухамбетов осужден на восемь лет заключения, передает корреспондент.Информацию о вынесенном в отношении Бекмухамбетова обвинительном приговоре по пункту 2 части 4 статьи 189 (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) редакции КазТАГ в четверг подтвердили в суде Алматы.Также на восемь лет лишения свободы осужден бывший начальник службы авиаГСМ Куаныш Тумышев.Следствие утверждает, что подсудимые вместе с владельцем обслуживающей компании ТОО «Тarlan Aero» составляли два расходных ордера при заправке воздушных судов Международных авиалиний Украины (МАУ), а авитопливо на бланках отражали с разницей в среднем на 5 тонн, деля излишки на троих.Подсудимые вину не признали, а Бекмухамбетов указал на то, что его уголовное преследование является заказным и за ним стоит бывший член совета директоров аэропорта Раушан Сагдиева – партнер Тимура Кулибаева, зятя экс-президента Нурсултана Назарбаева.