Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 04 Января
+6...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 457.06 KZT
  • €1 = 499.84 KZT
  • 1 RUB = 5 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Экс-президент аэропорта Алматы Айбол Бекмухамбетов осужден на восемь лет заключения

Просмотров:207 Опубликовано: Сегодня, 17:23
Экс-президент аэропорта Алматы Айбол Бекмухамбетов осужден на восемь лет заключения
фото: time.kz
Алматы. 4 января. КазТАГ – Бывший президент аэропорта Алматы Айбол Бекмухамбетов осужден на восемь лет заключения, передает корреспондент.

Информацию о вынесенном в отношении Бекмухамбетова обвинительном приговоре по пункту 2 части 4 статьи 189 (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) редакции КазТАГ в четверг подтвердили в суде Алматы.

Также на восемь лет лишения свободы осужден бывший начальник службы авиаГСМ Куаныш Тумышев.

Суд постановил взыскать в солидарном порядке с Бекмухамбетова и Тумышева в пользу алматинской воздушной гавани материальный ущерб в сумме $913 165 или Т417 891 698.


Следствие утверждает, что подсудимые вместе с владельцем обслуживающей компании ТОО «Тarlan Aero» составляли два расходных ордера при заправке воздушных судов Международных авиалиний Украины (МАУ), а авитопливо на бланках отражали с разницей в среднем на 5 тонн, деля излишки на троих.

Подсудимые вину не признали, а Бекмухамбетов указал на то, что его уголовное преследование является заказным и за ним стоит бывший член совета директоров аэропорта Раушан Сагдиева – партнер Тимура Кулибаева, зятя экс-президента Нурсултана Назарбаева.


Источник: kaztag.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика