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Новый обязательный знак на автомобилях: полиция обратилась к казахстанцам

Просмотров:710 Опубликовано: Сегодня, 19:48
Новый обязательный знак на автомобилях: полиция обратилась к казахстанцам
Кадр из видео
Полицейские предупредили казахстанцев о новом обязательном знаке, который с 1 января 2023 года нужно клеить на автомобиль, передает Tengrinews.kz.

"С 1 января в стране вступила в силу обязанность устанавливать специальные знаки на автомобили, работающие на газе. Автомобили, оснащенные газовыми баллонами, должны маркироваться знаком желтого равностороннего треугольника с надписью GAS", - сообщили в полиции.


Наклейку также необходимо разместить на въезде на закрытые парковки, чтобы можно было легко идентифицировать автомобиль с газовым баллоном.

Сообщается, что новая мера введена в целях безопасности.

"Данный стандарт указан в Правилах дорожного движения, утвержденных приказом министра внутренних дел Ержана Саденова. В связи с этим полицейские Туркестанской области проверили водителей автомобилей и провели разъяснительную работу.


В Туркестанской области более 67 тысяч автомобилей оснащены газовым оборудованием", - отметили в полиции.

Новый обязательный знак на автомобилях: полиция обратилась к казахстанцам


Ранее в МВД поясняли, что переоборудование на газ не всегда проводится с соблюдением всех требований безопасности. К сожалению, иногда такие транспортные средства являются потенциально опасными для наших граждан. В связи с чем въезд транспортных средств, переоборудованных на газ, на закрытые стоянки запрещен. Именно для идентификации таких автомобилей и администрирования таких запретов введен специальный знак.

Напомним, с 29 декабря 2019 года автомобилям, оснащенным газобаллонным оборудованием (ГБО), запретили въезд на крытые стоянки из соображений безопасности. Если ГБО в автомобиле установлено неправильно, малейшей искры достаточно для взрыва, который повредит не только соседние транспортные средства на стоянке, но и может причинить вред находящимся поблизости людям.

Позже, в 2020 году, в МВД разработали опознавательный знак для автомобилей, оснащенных газобаллонным оборудованием (ГБО).


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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808 (Посетители) Сегодня, 21:23
То есть если на крытые паркинг не заезжаешь, можно ни чего не лепить?
 
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  • Papirosso
 freizer (Посетители) Сегодня, 21:04
Papirosso, А еше если государство придумывает такие д-е правила то и обеспечить должно придуманными наклейками за свой счет.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • freizer
  • 808
  • Космос
 Papirosso (Посетители) Сегодня, 20:11
Машина моя должна быть без всякой херни рекламной , номер государственный то и клеить наклейку нужно на номер получается .

https://youtu.be/B5Xj7uUtDGs
 
 

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