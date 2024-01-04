Новый обязательный знак на автомобилях: полиция обратилась к казахстанцам

"С 1 января в стране вступила в силу обязанность устанавливать специальные знаки на автомобили, работающие на газе. Автомобили, оснащенные газовыми баллонами, должны маркироваться знаком желтого равностороннего треугольника с надписью GAS", - сообщили в полиции.

"Данный стандарт указан в Правилах дорожного движения, утвержденных приказом министра внутренних дел Ержана Саденова. В связи с этим полицейские Туркестанской области проверили водителей автомобилей и провели разъяснительную работу.

Полицейские предупредили казахстанцев о новом обязательном знаке, который с 1 января 2023 года нужно клеить на автомобиль, передает Tengrinews.kz.Наклейку также необходимо разместить на въезде на закрытые парковки, чтобы можно было легко идентифицировать автомобиль с газовым баллоном.Сообщается, что новая мера введена в целях безопасности.В Туркестанской области более 67 тысяч автомобилей оснащены газовым оборудованием", - отметили в полиции.Ранее в МВД поясняли, что переоборудование на газ не всегда проводится с соблюдением всех требований безопасности. К сожалению, иногда такие транспортные средства являются потенциально опасными для наших граждан. В связи с чем въезд транспортных средств, переоборудованных на газ, на закрытые стоянки запрещен. Именно для идентификации таких автомобилей и администрирования таких запретов введен специальный знак.Напомним, с 29 декабря 2019 года автомобилям, оснащенным газобаллонным оборудованием (ГБО), запретили въезд на крытые стоянки из соображений безопасности. Если ГБО в автомобиле установлено неправильно, малейшей искры достаточно для взрыва, который повредит не только соседние транспортные средства на стоянке, но и может причинить вред находящимся поблизости людям.Позже, в 2020 году, в МВД разработали опознавательный знак для автомобилей, оснащенных газобаллонным оборудованием (ГБО).