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«Не долечили из-за высоких гостей»: Срочник впал в кому и умер в области Жетысу

Просмотров:106 Опубликовано: Вчера, 22:08
«Не долечили из-за высоких гостей»: Срочник впал в кому и умер в области Жетысу
Кадр из видео
Солдат-срочник скончался в области Жетысу. В рядах вооруженных сил он прослужил всего три месяца. В министерстве обороны говорят, что умер юноша скоропостижно от менингита. Но у родных своя версия. По их словам, военнослужащий несколько недель жаловался на болезнь почек и не получал должного лечения, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на astanatv.kz.

Амир Байтурганов был призван в армию осенью этого года. Отец говорит, что сын мечтал посвятить жизнь службе и защите Родины. Занимался спортом, всегда был крепким парнем. Но 21 декабря семья Байтургановых получила страшную весть.

«В три часа ночи позвонили из части и сообщили эту печальную новость о том, что ваш сын находится в коме. Неожиданно все произошло. Сказали, чтобы приехал в часть. И в 6.20 того же утра мой сын скончался, не выходя из комы», − вспоминает отец Мурат Байтурганов.


Плохо Амиру стало после занятий по огневой подготовке. В тот же день его госпитализировали с высокой температурой. В какой-то момент, по данным Минобороны, ее удалось сбить, но не надолго.

«К вечеру состояние больного ухудшилось. Повысилась температура тела до крайних цифр. После этого больного доставили в центральную районную больницу. По данным судебно-медицинской экспертизы, предварительной причиной смерти установлено острое инфекционное заболевание менингит», − прокомментировал замначальника главного военно-медицинского управления ВС РК Берик Ильясов.


Но родные в эту версию смерти не верят. По их словам, сын долгое время жаловался на боль в почках. Однако, должного лечения в санчасти он не получал.

«До этого он неоднократно обращался в медицинскую часть по болезни почек. 28 ноября он обращался к начальнику медслужбы части, чтобы ему сделали УЗИ. Только вот 6 декабря они поехали в город, ему сделали УЗИ и поставили двусторонний пиелонефрит. Его положили в санчасть в тот же день, но пролечили всего 3 дня», − рассказал отец.


Мужчина говорит, что сын регулярно звонил домой. Рассказывал, что выписали его перед приездом «высоких» гостей.

«Они открывали казарму. Приехали какие-то проверяющие. Может быть, какие-то показатели... Но всех, кто лежал в санчасти, всех послали в роту. Сказали, что как уедет начальство, они всех обратно положат. Но этого не произошло...», − дополнил Мурат Байтурганов.


Родные считают, что именно затяжной пиелонефрит стал причиной смерти, и надеются на беспристрастное расследование трагедии. В Минобороны же отвергают связь болезни почек со смертью.

«Ретроспективный анализ медицинской документации, а также анамнеза заболевания показывает отсутствие причинно-следственной связи между данным заболеванием, которое было зарегистрировано 5 декабря, и причиной смерти, которую установила судебно-медицинская экспертиза», − заявил Берик Ильясов.


Журналисты отмечают, что интервью отцу погибшего далось непросто. Горечь от утраты не передать словами, однако Мурат Байтурганов считает, что виновные в смерти сына должны понести суровое наказание.

«Прошу, пожалуйста, генеральную прокуратуру взять на особый контроль расследование этого дела. Всем родителям желаю, чтобы ваши дети вернулись домой. Берегите своих детей!» − заключил он.


Источник: newtimes.kz
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