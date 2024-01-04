Подаренная боксеру Сакену Бибосынову квартира оказалась арендным жильем

"Соглашение об аренде закончилось в конце 2022 года. В общем пока спортсменам из других регионов, ставшим чемпионами мира, выдают 3-комнатные квартиры, я живу в съемной квартире. Умирзак Шукеев, бывший акимом области, ушел в отставку. С нынешним акимом я об этом не говорил. Областной комитет по спорту кормит обещаниями", - рассказал Бибосынов.

Двухкомнатная квартира, подаренная олимпийскому чемпиону Сакену Бибосынову экс-акимом Туркестанской области, оказалась арендным жильем. Ключи от нее спортсмену вручили еще в 2021 году, но он ее до сих пор не может оформить на себя, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 1bol.kz.Бронзовый призер Олимпиады в Токио, чемпион мира по боксу Сакен Бибосынов рассказал об этом в интервью изданию.По словам спортсмена, если его попросят освободить квартиру, он будет вынужден это сделать, поскольку не может оформить ее на свое имя.Как пишет теле- и радиоведущий Куат Ахметжанов, ранее в своих интервью Бибосынов говорил, что скоро переедет в Туркестан, будет там тренироваться в боксерском клубе "Туран" и проводить мастер-классы для молодежи. Но из-за проблем с жильем Сакен Бибосынов не может туда переехать, отмечает Ахметжанов.В управлении физической культуры и спорта Туркестанской области подтвердили, что квартира действительно арендная. Но сейчас спонсоры работают над решением проблемы, заверили в ведомстве и пообещали, что жилье передадут в собственность Сакену Бибосынову.