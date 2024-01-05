Провалились под землю: автобус с людьми до сих пор не могут найти в Павлодарской области

"Спасатели работают в режиме повышенной опасности. На месте происшествия находятся аким Павлодарской области Асаин Байханов и вице-министр по ЧС Мереке Пшембаев".Пресс-служба ДЧС Павлодарской области

В Павлодарской области продолжаются поисково-спасательные работы по поиску автобуса, упавшего с людьми в очистное пространство на руднике АО "Майкаинзолото", сообщает Zakon.kz со ссылкой пресс-службу областного Департамента по чрезвычайным ситуациям.Спасательные работы начались ночью 4 января 2024 года и ведутся до сих пор. По данным ведомства за 5 января, на месте обвала по-прежнему происходит сход грунта, границы обвала неустойчивы.Кроме того, к поисковым работам подключены кинологические расчеты ДЧС Астаны и Павлодарской области.Всего на месте происшествия задействованы 116 человек и 23 единицы техники подразделений МЧС, полиции, РЦШ ПВАСС, службы "103", а также местных исполнительных органов.Возле шахты в Павлодарской области в образовавшуюся воронку провалился автобус с людьми. ЧП произошло ночью 4 января 2024 года на территории АО "Майкаинзолото". В автобусе находились 4 человека: три спасателя Павлодарского филиала РЦШ ПВАСС и один водитель.