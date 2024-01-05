Свыше 8 тыс казахстанцев признаны банкротами – КГД

"За процедурой судебного банкротства и восстановления платежеспособности обратились 2 013 человек. Вынесено более 102 решений (95 – по судебному банкротству)", – говорится в ответе на официальный запрос LS.

Между тем ранее премьер-министр Алихан Смаилов поручил до конца 2023 года упростить подачу документов и усовершенствовать порядок применения внесудебного банкротства. Для этого планируется расширить список финорганизаций, попадающих под банкротство, освободить должника от обязанности прилагать дополнительные документы к заявлению о применении внесудебного банкротства, а также снять запрет на выезд человека за пределы страны.