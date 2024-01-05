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Свыше 8 тыс казахстанцев признаны банкротами – КГД

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:18
Свыше 8 тыс казахстанцев признаны банкротами – КГД
фото: lsm.kz
Более 60 тыс. должников отказали в процедуре внесудебного банкротства, передает LS.

На 27 декабря 2023 года в Комитет госдоходов поступило свыше 77 тыс. заявлений на применение процедуры внесудебного банкротства.

Между тем данная процедура проводится в отношении 4 722 казахстанцев, а 1 336 обращений еще рассматриваются.

При этом по 61,5 тыс. заявлений было отказано. Основные причины этого связаны с несоответствием суммы и срока просрочки, наличия имущества либо отсутствия документа об урегулировании долга. Как пояснили в КГД, один заемщик может не совпадать по нескольким критериям.

Всего банкротом признаны свыше 8,2 тыс. казахстанцев на сумму более 14,8 млрд тенге.

"За процедурой судебного банкротства и восстановления платежеспособности обратились 2 013 человек. Вынесено более 102 решений (95 – по судебному банкротству)", – говорится в ответе на официальный запрос LS.


Напомним, с 3 марта прошлого года в Казахстане стартовал прием заявлений на банкротство для физлиц. Всего законом предусмаривается три вида процедур: внесудебная, судебная и восстановление платежеспособности.

Между тем ранее премьер-министр Алихан Смаилов поручил до конца 2023 года упростить подачу документов и усовершенствовать порядок применения внесудебного банкротства. Для этого планируется расширить список финорганизаций, попадающих под банкротство, освободить должника от обязанности прилагать дополнительные документы к заявлению о применении внесудебного банкротства, а также снять запрет на выезд человека за пределы страны.


Источник: lsm.kz
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