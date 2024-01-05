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Предполагаемые лжесиловики задержаны по делу о похищении человека и вымогательстве в Астане

Просмотров:110 Опубликовано: Сегодня, 12:11
Предполагаемые лжесиловики задержаны по делу о похищении человека и вымогательстве в Астане
фото: пресс-служба антикоррупционной службы
Астана. 5 января. КазТАГ – Предполагаемые лжесиловики задержаны по делу о похищении человека и вымогательстве в Астане, передает корреспондент агентства.

«Антикоррупционной службой по городу Астана после определения подследственности прокуратурой изобличены Ашимов А.Е., Алексеев А.В., Шаймарданов Н.Н. и Бапанов А.Н. Они по предварительному сговору, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, совершили похищение человека и путем вымогательства под угрозой привлечения к уголовной ответственности за хранение и употребление наркотических средств также завладели его имуществом на сумму более Т1,4 млн. Все участники группы с санкции суда заключены под стражу», - сообщили в «антикоре» в пятницу.


В настоящее время проверяется причастность указанных лиц к совершению аналогичных преступлений.


Источник: kaztag.kz
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