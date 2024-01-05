Как платить налоги казахстанским таксистам

"Если таксист занимается частным извозом, он обязательно должен зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель (ИП). Они могут зарегистрироваться через тот же "Яндекс такси" или через специальное мобильное приложение "Е-салык бизнес". Для таксистов Алматы и Астаны в пилотном варианте действует облегченный налоговый режим. В этих мобильных приложениях уже есть встроенный кассовый аппарат, там ведется отчетность. При регистрации в мобильном приложении "Е-салык бизнес" отчет сдавать не надо, все формируется автоматически в приложении", - сообщила Бекеева.

"Для таксистов очень удобен режим, где процент налоговой нагрузки составляет всего 1 процент. То есть, если человек натаксовал на 100 тысяч тенге, 1 процент - это 1000 тенге налогов, плюс социальные отчисления. Он может оказывать услуги по извозу, выбить чек в электронном формате и отправить чек клиенту", - пояснил Успанов.

Таксисты обязаны платить налоги со своих доходов. Об этом сообщили в департаменте государственных доходов Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.Руководитель управления разъяснительной работы и контакт-центра департамента государственных доходов по Алматы Айжан Бекеева пояснила, как платить налоги таксистам.По словам руководителя управления администрирования индивидуальных предпринимателей и физических лиц департамента государственных доходов по Алматы Нурлыбека Успанова, при использовании таксистами мобильного приложения "Е-салык бизнес" налог составит один процент.Ранее в Комитете государственных доходов Министерства финансов сообщили, когда в поле зрения налоговой попадут таксисты и продавцы в магазинах у дома.