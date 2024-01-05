Ощущение хрупкости мира, или Как переживали трагический январь

«Уничтоженные объекты бизнеса, банки, достопримечательности города, автомобили, больницы, оружейные магазины, административные здания, камеры – восстановить можно все, кроме человеческих жизней... Это невосполнимые потери. Впервые за 30 лет независимости в истории нашего города мирные граждане погибали от рук террористов, что для жителей культурной столицы было шоком. Страх и ужас происходящего в эти дни переживали все казахстанцы.

Сейчас важными задачами властей нашей республики должны стать наша безопасность и помощь пострадавшим. Главное - обеспечить порядок и вернуть казахстанцам мирное небо!

Еще раз выражаю свои глубокие соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим. Вся страна скорбит вместе с вами», — выразил Аладин Мустафаев.

«Мне неоднократно рекомендовали покинуть резиденцию, даже эвакуироваться, в том числе за рубеж, но я с этим решительно не согласился и в одном из телевизионных обращений заявил, что при любых обстоятельствах останусь на рабочем месте. В течение двух недель я находился в служебной резиденции Акорда. Оперативные совещания проходили и глубокой ночью, и ранним утром. В те дни самая главная задача состояла в том, чтобы сохранить наше государство, восстановить в стране верховенство закона и порядок», — рассказал Токаев в интервью Egemen Qazaqstan.

Два года назад начало 2022 года омрачилось невиданными событиями, известными уже как трагический январь или именуемыми как Қаңтар. Эти события стали переломным моментом в жизни страны и по сей день еще остаются вопросы. Недавно президент Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Egemen Qazaqstan подробно рассказал о событиях тех дней. Сейчас произошедшее кажется лишь страшным сном, но стоит вспомнить, как оценивали казахстанцы Қаңтар во время разгара событий.Председатель ассоциации курдов Алматинской области Аладин Мустафаев тогда писал, что алматинская трагедия стала трагедией для всего Казахстана.В результате беспорядков и нападения террористов погибли 149 человек, в том числе 11 сотрудников правоохранительных органов и военных. По словам сотрудников департамента полиции города, большинство погибших — это бандиты и террористы, а также мирные граждане, погибшие от их рук.Конечно, идея о создании пантеона, посвященного памяти людей, погибших во время беспорядков, нужная, чтобы не забывать о невинных жертвах и впредь никогда не допустить подобной трагедии в будущем. Но этого мало… Должны быть пойманы все до единого и по всей строгости наказаны виновные, унесшие более сотни невинных жизней и разрушившие наши порядок и стабильность.Депутат мажилиса РК Никита Шаталов ездил по городу и общался с людьми в дни трагического января 2022-го.«То, что говорят люди, очень сильно отличается от того, что пишут в Фейсбуке и на удивление больше соответствует официальной версии, которую я получал из достоверных источников в самом начале событий. Люди подтверждают факты перестрелок и расход основной массы мирных протестующих после того, как начались столкновения. На «Алматы арене», по моей информации, сразу стояли люди с оружием и сами предлагали поначалу мирным уходить самостоятельно. После уже начался силовой рекрутинг: когда останавливали машины и под угрозой убийства заставляли примыкать к военнизированным группам. Сегодняшняя новость о найденных захоронениях террористов, а ранее подтвержденный захват больниц только лишний раз подтверждают размах событий в Алматы. Есть подозрения, что список погибших состоит в основном из мирных граждан, погибших от рук бандитов, и самих боевиков, которых предстоит еще вычислить и исключить из общего числа жертв.Прошло еще очень мало времени и по-настоящему сложно оценить все эти события, когда не восстановлены все сценарии гибели жертв, все моменты боевых действий в Алматы. Город переживает ПТСР, люди, кто был здесь и кто видел все это, до сих пор растеряны. Несмотря на то, что здесь установился мир, полного ощущения, что все «как раньше» нет. Когда такие события происходят, то остается только ощущение хрупкости мира», — написал мажилисмен.Политолог, член общественной палаты мажилиса РК, член национального курултая при президенте РК Казбек Майгельдинов 20 января 2022-го подводил промежуточные итоги. Так, по его мнению, в первые дни года на западе страны мирные люди вышли на улицы из-за социальных проблем. Но после 4 января мирные протесты перешли в массовые беспорядки, мародерства и акты вандализма. И, к сожалению, уже в Алматы к этим беспорядкам подключились разные преступные группировки и, в конечном счете, подготовленные террористы.«Убийства, грабеж и насилие — это не деяние мирных жителей, которые вышли на митинги. На улицах городов террористами велся беспорядочный огонь, они убивали случайных прохожих, посетителей магазинов и водителей, отказывавшихся отдавать свой транспорт. Сейчас важно четко и грамотно провести расследование. Важный момент — мобилизационный потенциал для организации массовых протестов и беспорядков имеется только у религиозных экстремистских организаций, тесно связанных с организованной преступностью и, возможно, отдельными представителями правящей элиты. Естественно, такого рода план должен иметь и внешнюю поддержку. Социальное недовольство в этом контексте лишь фон, на котором все должно было развернуться. И уж после всего этого попытки отдельных лиц выставить бандитское нападение «народным восстанием» — это уж ни в какие ворота. Сам факт наличия жертв среди мирного населения это ужасно. Если бы не мужество и героизм сотрудников правоохранительных органов, жертв среди мирного населения было бы больше. Таким образом, мирные жители погибали как от шальных пуль, так и от рук террористов. Причем подавляющее большинство погибших — это бандиты и террористы, а также мирные граждане, погибшие от их рук», — заявлял Майгельдинов.Спецслужбы на тот момент установили факты участия в столкновениях членов нескольких радикальных и экстремистских организаций. Члены группировок распространяли инструкции по захвату зданий и блокировке дорог в чатах.Ситуация тогда была крайне сложной и напряженной – страна была близка к тому, чтобы погрязнуть в хаосе. Чтобы не допустить этого, все меры контролировались президентом лично, ежечасно и круглосуточно. По линии МВД поступали сведения о подготовке различных атак на Акорду, в том числе с использованием грузовиков.Спустя два года картина следующая: полиция выявила организаторов январских беспорядков – всех тех, кто призывал сопротивляться законным требованиям властей, занимался доставкой и распространением оружия, нагнетал атмосферу агрессии, руководил толпой в ходе погромов, поджогов и актов насилия. При этом от бандитов были отделены рядовые и зачастую случайные участники беспорядков.Президент принял решение амнистировать граждан, попавших под влияние провокаторов. Амнистия применена в отношении 1 095 человек из 1 205 осужденных ранее. А организаторы беспорядков и лица, получившие сроки за теракты, государственную измену, попытку насильственного захвата власти и другие тяжкие преступления, в полной мере отбудут свое наказание.Сегодня можно с уверенностью констатировать, что политические реформы в Казахстане имеют не просто системный, но, что критически важно, необратимый характер, потому что политический менталитет нации претерпел кардинальную трансформацию. Правовая грамотность и активность граждан стали главным гарантом демократических преобразований.