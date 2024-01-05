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«КазМунайГаз» утроит добычу газа к 2030 году

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:24
«КазМунайГаз» утроит добычу газа к 2030 году
Фото из открытых источников
«КазМунайГаз» (КМГ, «дочка» «Самрук-Казыны») планирует увеличить добычу природного газа к 2030 году до 6,7 млрд кубометров (без учета долей КМГ в Тенгизе, Карачаганаке и Кашагане) с 2,19 млрд кубометров в 2022 году, или чуть более чем втрое.

«КазМунайГаз» разрабатывает газовую стратегию, в рамках которой планирует увеличить производство природного газа до 6,7 млрд кубометров в год к 2030 году (без учета крупных проектов — Тенгиз, Карачаганак и Кашаган)», — говорится в распространенном компанией сообщении.


В 2023 году уже начата эксплуатация трех новых месторождений: Аксай Южный, Восточный Урихтау, Рожковское. В ближайшие три-четыре года КМГ планирует начать добычу на месторождении Центральный Урихтау — около 1 млрд кубометров газа в год. В 2027 году «КазМунайГаз» намерен ввести в эксплуатацию месторождения Западная Прорва и Каламкас (ожидается добыча газа в объеме 1,1 млрд кубометров в год). Совместно с международными компаниями в целом прорабатываются 12 перспективных геологоразведочных проектов, а также проекты доразведки действующих месторождений.

В 2022 году «КазМунайГаз» добыл 8,24 млрд кубометров природного и попутного газа (+2% к 2021 году). При этом на долю собственных операционных активов пришлось 2,19 млрд кубометров (27%), на мегапроекты – 6,05 млрд кубометров (73%). Таким образом, стратегия компании предполагает рост добычи природного газа к 2030 году чуть более чем втрое. Объем производства товарного газа составил 4,5 млрд кубометров (-2,1%), из которых 1,5 млрд кубометров было получено за счет операционных активов и 3 млрд кубометров за счет мегапроектов.

В 2022 году «КазМунайГаз» добыл 22 млн тонн нефти (+1,7% к показателю 2021 года). Доли операционных и мегапроектов по добыче нефти и конденсата составили 63% (13,8 млн тонн) и 37% (8,3 млн тонн) соответственно. «КазМунайГаз» участвует в трех крупнейших добывающих проектах: Тенгиз, Кашаган и Карачаганак – с долями 20%, 16,88% и 10% соответственно.

По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), на 26 декабря 2023 года 67,42% простых акций «КазМунайГаза» принадлежали «Самрук-Казыне», 20% — министерству финансов, 9,58% — Национальному банку. 3% акций КМГ принадлежат миноритарным акционерам, купившим их по 8 406 тенге за бумагу в ходе IPO в конце 2022 года на Казахстанской фондовой бирже и бирже Международного финансового центра «Астана» (AIX).


Источник: kursiv.media
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