Президент Казахстана амнистировал более тысячи человек после январской трагедии

Новый документальный фильм «ҚАҢТАР. ПОПЫТКА ГОСПЕРЕВОРОТА. КАК ЭТО БЫЛО» о трагических январских событиях 2022 года показали республиканские телеканалы.



В фильме буквально по дням и по часам представлено, как развивались события на улицах казахстанских городов, как и когда принимались ключевые решения, каким образом был преодолен кризис.



В новом документальном фильме показаны эксклюзивные документы, фото- и видеоматериалы событий январской трагедии. Зрителям была представлена полная картина произошедшего в январские дни 2022 года.



Как отмечено в документальном фильме, в 11 регионах страны были организованы митинги. Одновременно в этих областях и городах мирные социальные протесты превращались в погромы с экстремистскими требованиями свергнуть государственную власть. Режиссура заговорщиков была направлена на разжигание конфликта.



Документальный фильм раскрывает сценарий заговорщиков, который предполагал 4 волны развития событий:



1 волна. Мирные митинги.

Реализована 1-3 января (в ряде регионов страны).

Цель – вывести народ на улицы, чтобы внедрить в толпу своих провокаторов, боевиков.



2 волна. Беспорядки, погромы, поджоги.

Реализована 4-5 января (частично в ряде регионов, полностью – в Алматы).

Цель – создание атмосферы хаоса и беспорядка, на волне мародерства захватить оружейные магазины, создание баррикад из сожжённых автомобилей.



3 волна. Захват зданий:

административных, силовых структур, СМИ, транспортных (аэропорт) и информационных (СМИ, телевышка) коммуникаций. Захват заложников, публичное насилие над представителями власти.

Реализована 5-6 января (частично в Алматы).

Цель – посеять страх и панику среди населения, показать беспомощность законных властей, одновременно символически демонстрируя свой контроль над акиматами, полицией, СМИ, аэропортами и т.д.



4 волна. Сирийский сценарий.

Не реализован

Подъем «спящих» ячеек радикалов. Привлечение иностранных боевиков. Цель - создание отдельных бандитских и террористических анклавов по стране. Захват власти в отдельных регионах.



Қантар всколыхнул всю страну, этот период вошел в историю как заранее тщательно спланированная попытка масштабного государственного переворота с целью захвата власти.



Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев еще в 2022 году подписал закон РК "Об амнистии". Это значило, что от наказания освобождались граждане, "подпавшие под влияние провокаторов и совершившие преступные деяния в условиях массовых беспорядков в период с 4 по 7 января 2022 года".