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Наличка, штрафы и такси: что нужно знать о мобильных переводах в Казахстане

Просмотров:205 Опубликовано: Сегодня, 17:37
Наличка, штрафы и такси: что нужно знать о мобильных переводах в Казахстане
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В Комитете государственных доходов Минфина ответили на популярные вопросы об отслеживании мобильных переводов в 2024 году, передает Tengrinews.kz.

Зачем нужна проверка мобильных переводов?

Проверка мобильных переводов нацелена на вывод из тени незаконной предпринимательской деятельности.

Некоторые предприниматели получают оплату за проданный товар или услуги посредством мобильных переводов. Однако данные переводы производятся без применения контрольно-кассовых аппаратов, POS-терминалов и QR-кодов. Соответственно, не выдаются чеки и ущемляются права потребителей.

В КГД заверили, что государство не будет проверять все мобильные переводы.

Под критерии проверки подпадут только лица, получившие мобильные переводы от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение трех месяцев подряд, то есть в случае наличия признаков предпринимательской деятельности.

Можно ли переводить деньги родным и друзьям?

Физические лица, как и прежде, могут совершать и принимать мобильные переводы в своих личных целях: родственникам, друзьям, родителям и детям и по другим жизненным ситуациям. В этом плане никаких ограничений нет.

Некоторые предприниматели отказываются принимать оплату безналичным расчетом и начали требовать наличные. Насколько это законно?

Согласно нормам закона "О платежах и платежных системах", предусмотрены различные способы оплаты: банковской картой, QR-платежом или наличными деньгами (статья 25).

Отказ в принятии безналичных платежей является неправомерным и нарушает права потребителей.

За отказ предпринимателей в принятии платежей с использованием платежных карточек предусмотрена административная ответственность: на первый раз - предупреждение, при повторном нарушении – штраф в размере 147 680 тенге (40 МРП) (статья 194 КоАП).

О всех фактах отказа приема безналичных платежей необходимо обращаться в органы государственных доходов по месту жительства. Их контакты можно найти по этой ссылке.

Как быть, например, таксистам? Неудобно возить с собой кассовый аппарат

Частным извозчикам необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Сделать это можно через мобильные приложения e-Salyq Business, Egov Mobile и некоторых банков второго уровня (Halyq bank, Kaspi bank, BankCenterCredit).

При этом для приема безналичных платежей можно в режиме онлайн открыть предпринимательский банковский счет, куда будет поступать оплата за оказанные услуги. Для этого нужен лишь смартфон. Носить с собой контрольно-кассовые аппараты и POS-терминалы нет необходимости.

Это может привести к оттоку бизнеса в "тень"?

В КГД заверили, что сейчас намного выгоднее добросовестно исполнять налоговые обязательства. Для ведения и развития бизнеса созданы благоприятные условия.

Упрощены порядки налоговых режимов – ставки налога составляют всего от 1 до 4 процентов в зависимости от вида деятельности.

Если при таких условиях предприниматель принимает мобильные переводы, то он уже находится в тени и попадает под налоговый контроль.

При этом проверка мобильных переводов не затрагивает добросовестных налогоплательщиков.

Таким образом, реализуются принципы справедливости и обязательности налогообложения, где все налогоплательщиков находятся на равных условиях и платят налоги от полученных доходов.


Источник: Tengrinews.kz
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