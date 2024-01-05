«Самый молодой долларовый миллионер Украины» объявлен в розыск в Казахстане

«Машуров Вадым, в розыске восемь дней», - говорится в разыскной карте на портале органов правовой статистики и специальных учетов Казахстана.

«Орган, ведущий розыск: департамент экономических расследований по городу Алматы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу», - сказано в карте.

Астана. 5 января. КазТАГ – Вадим Машуров, которого называют «самым молодым долларовым миллионером Украины», объявлен в розыск в Казахстане, передает корреспондент агентства.В документе указано, что он «иностранный гражданин, украинец», а разыскное дело зарегистрировано 28 декабря 2023 года в Алматы по инициативе агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана.Машурова, помимо того, что называют «самым молодым долларовым миллионером Украины», считают причастным к мошенническим схемам. В частности, украинских СМИ его называют «создателем и получателем выгоды с пирамиды «Синсер» или S-Group».