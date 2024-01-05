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Казахстанцам хотят открыть доступ к счетам в разных банках через приложение в одном из них

Просмотров:169 Опубликовано: Сегодня, 19:32
Казахстанцам хотят открыть доступ к счетам в разных банках через приложение в одном из них
Фото из открытых источников
Астана. 5 января. КазТАГ – Казахстанцам планируется открыть доступ к счетам в разных банках через приложение в одном из них, сообщает Национальный банк.

«Основной сценарий тестирования предусматривает обмен данными между банками о текущих счетах клиента исключительно с его согласия. Это позволяет клиентам иметь доступ к данным своих счетов в разных финансовых институтах посредством использования приложения одного банка», - следует из доклада Нацбанка и Национальной платежной корпорации о результатах пилотного проекта по внедрению технологии Open API и Open Banking в Казахстане, представленного в пятницу.


Согласно информации, клиент может предоставлять и отзывать доступ к информации о своих текущих счетах третьей стороне.

Утверждается, что 98% участников тестирования – клиентов банков отметили удобство и интуитивно понятный интерфейс функций открытого банкинга в мобильных приложениях, а 100% специалистов банков-участников – удобство платформы OpenAPI.

Согласно информации, по итогам «пилота» подтвердилась технологическая реализуемость и эффективность выбранного подхода к внедрению открытого банкинга в Казахстане. На 2024 год запланированы работы по масштабированию и подключению новых пользователей, создание платформы технологической песочницы Open API.


Источник: kaztag.kz
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