Казахстанцам хотят открыть доступ к счетам в разных банках через приложение в одном из них

«Основной сценарий тестирования предусматривает обмен данными между банками о текущих счетах клиента исключительно с его согласия. Это позволяет клиентам иметь доступ к данным своих счетов в разных финансовых институтах посредством использования приложения одного банка», - следует из доклада Нацбанка и Национальной платежной корпорации о результатах пилотного проекта по внедрению технологии Open API и Open Banking в Казахстане, представленного в пятницу.

Астана. 5 января. КазТАГ – Казахстанцам планируется открыть доступ к счетам в разных банках через приложение в одном из них, сообщает Национальный банк.Согласно информации, клиент может предоставлять и отзывать доступ к информации о своих текущих счетах третьей стороне.Утверждается, что 98% участников тестирования – клиентов банков отметили удобство и интуитивно понятный интерфейс функций открытого банкинга в мобильных приложениях, а 100% специалистов банков-участников – удобство платформы OpenAPI.Согласно информации, по итогам «пилота» подтвердилась технологическая реализуемость и эффективность выбранного подхода к внедрению открытого банкинга в Казахстане. На 2024 год запланированы работы по масштабированию и подключению новых пользователей, создание платформы технологической песочницы Open API.