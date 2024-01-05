Можно ли обменять склеенные или порванные купюры на новые

"Все они по всем фрагментам собираются, определяется площадь и восстанавливаются. Если банкнота сохранила более 50 процентов от своей величины, то данная банкнота принимается филиалами НацБанка как сомнительная банкнота на экспертизу для установления ее подлинности и платежности.

"Для этого вам необходимо аккуратно собрать все оставшиеся фрагменты. Ни в коем случае не доставайте поврежденные купюры из конверта, кошелька или другой упаковки, в которой они хранились. Иначе они могут пострадать еще больше и установить их подлинность и номинал будет сложнее.



Испорченные деньги нужно обернуть чем-то мягким и положить в коробку, чтобы максимально сохранить площадь пострадавших банкнот, отнести их в территориальный филиал для проведения экспертизы, если деньги оказались серьезно повреждены", - сообщили в банке.

"Если банкнота сохранила не менее 70 процентов от своей величины и знаки (письменные или цифровые), обозначающие их номинал и имеющие незначительные повреждения (если они не препятствуют определению подлинности банкнот), в том числе ветхие, то поврежденная банкнота подлежит безусловному обмену на годную к обращению банкноту во всех банках второго уровня (БВУ), филиалах НацБанка и Национальном операторе почты (АО "Казпочта"). Тем не менее БВУ вправе устанавливать комиссию за оказание данной услуги согласно внутренним нормативным документам", - отметили в банке.

Наверняка вам хоть раз попадалась склеенная купюра или же та, у которой не хватало фрагментов. Можно ли сдать разорванные, склеенные скотчем тенге? Примут ли их бесплатно? На эти вопросы Tengri Life ответили в пресс-службе Нацбанка.Как сообщили в ведомстве, в филиалы Нацбанка на экспертизу поступают всевозможные банкноты: отсыревшие, горелые и порванные.Банкноты, признанные экспертизой подлинными, подлежат обмену на годные к обращению банкноты и дополнительная плата за производимый обмен не взимается", - уточнили в банке.В банке отметили также, что, "если по какой-то причине деньги пострадали, у вас есть возможность их обменять".Таким образом, подлинные поврежденные купюры, сохранившие необходимую для обмена площадь, обменяют на новые банкноты. Такая проверка может занять существенное время, но будет бесплатной.Кроме того, все филиалы Нацбанка принимают по нарицательной стоимости платежные банкноты и монеты национальной валюты, находящиеся в обращении на территории страны и являющиеся законным платежным средством.Таким образом,обменять поврежденные купюры можно, к примеру, в филиалах Нацбанка. Как уточнили в пресс-службе ведомства, заменить можно и банкноты, которые были склеены.