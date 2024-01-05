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Турецкий топ-менеджер аэропорта Алматы задержан КНБ по делу о наркотиках – источник

Просмотров:460 Опубликовано: Сегодня, 21:33
Турецкий топ-менеджер аэропорта Алматы задержан КНБ по делу о наркотиках – источник
фото: 2gis.kz
Алматы. 5 января. КазТАГ – Вице-президент – заместитель руководителя административного управления международного аэропорта Алматы – турецкий топ-менеджер Уфук Серт задержан сотрудниками комитета национальной безопасности (КНБ) по делу наркотиках, сообщает информированный источник.

«Сегодня в аэропорту Алматы проводили обыски по делу о наркотиках, в штабе, где базируется руководство аэропорта, проходили следственные мероприятия – вопросы возникли к Уфуку Серту, он задержан», - сообщил в пятницу редакции КазТАГ источник, знакомый с ситуацией.


Задержание Серта редакции КазТАГ подтвердил и другой источник, который уточнил, что дело ведет 4-е управление КНБ (отвечает за экономическую безопасность) и речь может идти о задержании группы лиц.

Редакция КазТАГ уже обратилась за комментариями в пресс-службу КНБ и самого аэропорта Алматы.


Источник: kaztag.kz
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