Мать погибшего при январских беспорядках полицейского пришла в Мажилис

"Он у меня младший сын в семье, у меня двое сыновей, две девочки. Они поехали защищать "Кок-Тобе", в это время в их машину стреляли. Он у меня работал в Департаменте полиции, в отделе по борьбе с терроризмом, отслужил там всего 8 месяцев. Скончался с 6 на 7 января. Часов в 10 утра ко мне приехали. Ему было 27 лет. Он получил пулевое ранение, погиб он один, рядом ранили еще двоих сотрудников, но они остались живы. Ушел он один. Ездим на Кок-Тобе, вспоминаем его", - сказала мать погибшего полицейского Гульсум Сейталиева.

"Говорят, следствие идет. Там выясняется, пока еще ничего не говорят, наш Департамент полиции Алматы все время звонит. Им спасибо, узнают про мое здоровье, по праздникам поздравляют, приезжают, его коллеги приезжают к нам домой, вспоминают его, каким он был отважным, жизнерадостным. Он у меня был жизнерадостным ребенком. Мне тоже хорошо, с одной стороны, что они приезжают, не забывают.



Я горжусь тем, что он был у меня отважным, делал добрые дела, защищал свою Родину, свой народ, я этим горжусь. Но как мама... он мне ребенок. Я не могу до сих пор... Я стараюсь, но, конечно, я хочу, чтобы такое не повторилось, чтобы мамы не плакали", - сообщила Сейталиева.

"Думали, его в марте женим, его девушка приезжает, друзья приезжают, но что поделаешь? Судьба у него такая. Виноватых бог сам накажет, я ничего не говорю, никому зла не желаю", - заключила она

Мать погибшего в Алматы во время январских беспорядков полицейского Нурболсына Алмасова рассказала о жизни после, передает корреспондент Tengrinews.kz.Сотрудник Департамента полиции Алматы Нурболсын Алмасов погиб в ночь с 6 на 7 января при охране телебашни "Кок-Тобе".По словам женщины, убийц ее сына еще не нашли.Мать полицейского рассказала, что Нурболсын Алмасов собирался жениться в марте.