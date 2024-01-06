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Мужчина устроил кровавую расправу на улицах Шымкента: двое убиты, один тяжело ранен

Просмотров:930 Опубликовано: Сегодня, 10:44
Мужчина устроил кровавую расправу на улицах Шымкента: двое убиты, один тяжело ранен
© otyrar.kz
В Шымкенте задержали подозреваемого в серии тяжких преступлений, в результате которых два человека были убиты, один доставлен в больницу с тяжелыми ранениями, передает Tengrinews.kz со ссылкой на OTYRAR.

Первое сообщение в полицию поступило 4 января около 18:00 часов. По проспекту Абая с многочисленными ранениями был обнаружен 48-летний мужчина. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали.

"4 января в городскую больницу N1 доставлен пациент 1975 года рождения с множественными колото-резаными ранениями в области ключицы слева, с повреждением сосудисто-нервного пучка плечевого сплетения. Колото-резаное ранение передней поверхности шеи. Острая постгеморрагическая анемия тяжелой степени.

После операции пациента перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии. Общее состояние пострадавшего тяжелой степени тяжести, тяжесть обусловлена полученной травмой. Сознание ясное. Назначено лечение согласно протоколу", - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Шымкента.

Через некоторое время поступило второе сообщение. На улице 1 мая был найден труп мужчины 1984 года рождения. В пятницу, 5 января, около 12:00 часов в Енбекшинском районе Шымкента был найден труп еще одного мужчины.



В этот же день подозреваемого в преступлениях задержали на проспекте Тауке хана. По инсайдерской информации ему 28 лет, безработный. "Подозреваемый задержан. По факту совершения особо тяжкого преступления возбуждено уголовное дело. Ведутся следственные мероприятия. Назначены необходимые экспертизы. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - говорится в официальном сообщении ДП Шымкента.


Источник: Тengrinews.kz
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