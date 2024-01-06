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Автобус с людьми провалился под землю: аким Павлодарской области выступил с заявлением

Просмотров:165 Опубликовано: Сегодня, 14:59
Автобус с людьми провалился под землю: аким Павлодарской области выступил с заявлением
Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
6 января 2024 года аким Павлодарской области Асаин Байханов опубликовал новые кадры с места падения автобуса с людьми в воронку на территории АО "Майкаинзолото", сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что поисковые работы продолжаются.

"Оперативным штабом вчера было принято решение прорыть траншею на глубину примерно 120-130 метров для спуска в провал специализированной техники. Вчера же начали подготовку прохода для спуска техники ко дну обвала", - сказал Асаин Байханов.


По его словам, в этих работах задействовали 3 экскаватора, 2 погрузчика, 2 бульдозера.

"Работы идут в круглосуточном режиме, непрерывно. Разрыто и вывезено порядка 5 тысяч кубометров грунта и горной породы", -отметил Асаин Байханов.

В заключении он добавил, что всего в поисковых работах задействованы 134 человек, 37 единиц техники, 3 кинологических расчета и 2 единицы БПЛА (дроны).



4 января 2024 года около 01:25 на технологической автодороге на территории АО "Майкаинзолото" в очистное пространство недействующей шахты упал автобус, в котором находились спасатели Павлодарского филиала РЦШ ПВАСС, выехавшие на вызов о задымлении в районе шахты АО "Майкаинзолото". Всего в автобусе находились четыре человека.

В Республиканском центральном штабе профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб заявили, что в песке найдены тела двух спасателей.

5 января аким Павлодарской области Асаин Байханов показал масштабы воронки. В этот же день стало известно, что полиция региона начала расследование по факту гибели спасателей на руднике АО "Майкаинзолото".


Источник: Zakon.kz
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