Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 08 Января
+9...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 453.43 KZT
  • €1 = 494.74 KZT
  • 1 RUB = 4.98 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Подростки получили жуткие травмы после разрыва петарды в Алматы

Просмотров:707 Опубликовано: Вчера, 14:58
Подростки получили жуткие травмы после разрыва петарды в Алматы
фото с сайта Tengrinews.kz
В Алматы травматологи Центра детской неотложной медицинской помощи прооперировали двоих подростков 13 и 16 лет, которые пострадали от разрыва петарды, передает Tengrinews.kz.

"Двое подростков 13 и 16 лет поступили экстренно в приемное отделение травматологии нашего Центра. У двоих пациентов комбинированные травмы: открытый перелом правой кисти, обширные ушиблено-рваные раны с повреждением тенора, срединного нерва пальца, межпальцевых промежутков правой кисти. Термический ожог лица, грудной клетки, обеих кистей и травматический шок.

В условиях приемного отделения проведены операции: закрытая репозиция костных обломков костей с внутренней фиксацией, а также пластика местными тканями II пальца правой кисти по методу клиники. Мы буквально собирали кисти рук по лоскутам. К счастью, нам удалось спасти руки подросткам и полностью восстановить функции кисти", - рассказал травматолог Куаныш Керимше.


Подростки получили жуткие травмы после разрыва петарды в Алматы


4 января игры с опасной новогодней хлопушкой привели еще троих друзей в больничную палату. Вместе они сначала разобрали несработавшую петарду, а потом решили ее поджечь. В итоге все трое получили тяжелые повреждения: один получили серьезную травму правой руки, в которой держал петарду, у второго мальчика ожог лица, третий из пострадавших подростков госпитализирован с ранением глаз, у него ожоговая рана глаза и контузия глазного яблока 2-3-й степени.

Подростки получили жуткие травмы после разрыва петарды в Алматы


"Пациенту 12 лет. У него контузия глазного яблока, кровоизлияние в переднюю камеру глаза, термический ожог век, конъюнктива, роговицы III - IV степени. Инородное тело в конъюнктивальном мешке. По травматологии у ребенка закрытый перелом концевой фаланги безымянного пальца правой кисти, указательного пальца левой кисти. Термический ожог лица I-II-III степени, обеих кистей. Ушибленные раны пальцев правой кисти. По состоянию зрения пациент пока видит только белый свет, восстановится зрение или нет - выводы делать еще рано", - рассказал заведующий отделением офтальмологии Рахимжан Кебиров.


Подростки получили жуткие травмы после разрыва петарды в Алматы


На сегодняшний день в детской неотложке всего пять детей лежат с ранениями после разрыва фейерверков: двое в отделении травматологии, двое пациентов в ожоговом отделении и еще один в отделении офтальмологии.







Источник: Тengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика