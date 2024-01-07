Подростки получили жуткие травмы после разрыва петарды в Алматы

"Двое подростков 13 и 16 лет поступили экстренно в приемное отделение травматологии нашего Центра. У двоих пациентов комбинированные травмы: открытый перелом правой кисти, обширные ушиблено-рваные раны с повреждением тенора, срединного нерва пальца, межпальцевых промежутков правой кисти. Термический ожог лица, грудной клетки, обеих кистей и травматический шок.



В условиях приемного отделения проведены операции: закрытая репозиция костных обломков костей с внутренней фиксацией, а также пластика местными тканями II пальца правой кисти по методу клиники. Мы буквально собирали кисти рук по лоскутам. К счастью, нам удалось спасти руки подросткам и полностью восстановить функции кисти", - рассказал травматолог Куаныш Керимше.

"Пациенту 12 лет. У него контузия глазного яблока, кровоизлияние в переднюю камеру глаза, термический ожог век, конъюнктива, роговицы III - IV степени. Инородное тело в конъюнктивальном мешке. По травматологии у ребенка закрытый перелом концевой фаланги безымянного пальца правой кисти, указательного пальца левой кисти. Термический ожог лица I-II-III степени, обеих кистей. Ушибленные раны пальцев правой кисти. По состоянию зрения пациент пока видит только белый свет, восстановится зрение или нет - выводы делать еще рано", - рассказал заведующий отделением офтальмологии Рахимжан Кебиров.

В Алматы травматологи Центра детской неотложной медицинской помощи прооперировали двоих подростков 13 и 16 лет, которые пострадали от разрыва петарды, передает Tengrinews.kz.4 января игры с опасной новогодней хлопушкой привели еще троих друзей в больничную палату. Вместе они сначала разобрали несработавшую петарду, а потом решили ее поджечь. В итоге все трое получили тяжелые повреждения: один получили серьезную травму правой руки, в которой держал петарду, у второго мальчика ожог лица, третий из пострадавших подростков госпитализирован с ранением глаз, у него ожоговая рана глаза и контузия глазного яблока 2-3-й степени.На сегодняшний день в детской неотложке всего пять детей лежат с ранениями после разрыва фейерверков: двое в отделении травматологии, двое пациентов в ожоговом отделении и еще один в отделении офтальмологии.