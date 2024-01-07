В сети появилось видео о деятельности популярного молодёжного движения Жаңа Адамдар

В сети появилось видео о деятельности уже всем известного молодёжного движения Жаңа Адамдар, передает Toppress
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Как мы помним, в 2023 году Жаңа адамдар провели множество различных уличных акций для решения чувствительных для казахстанцев вопросов. Самая громкая из них состоялась в ноябре 2023 года. Митинг «Скажи НЕТ миру животных» против насилия в казахстанском обществе собрал более 600 участников в Алматы.
В эфире YouTube канала «Arman Abdolla» лидер движения «Жаңа адамдар» Асель Баденова рассказала o том, как планировался и готовился этот митинг, как удалось получить разрешение Акимата Алматы на его проведение, с какими проблемами столкнулись организаторы, и как в итоге удалось добиться результата.
В целом, каким 2023 год выдался для активистов и общественных деятелей?
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В 2023 году Жаңа адамдар провели ряд мероприятий, которые положительно отразились на жизнедеятельность общества.
Например, в прошлом году активисты молодежного движения «Жаңа Адамдар» заявили в социальных сетях и СМИ о серьезной проблеме в главном культурном вузе страны. В КазНУИ очень сильно протекает крыша. Ситуация настолько сложная, что руководство Шабыта вынуждено расставлять по всему зданию сотни ведер, в которые собирают дождевую и талую воду.
Благодаря начавшейся общественной кампании дело сдвинулось с мертвой точки. Министерством культуры в ближайшее время будут выделены дополнительные средства в размере более 530 миллионов тенге для ремонта и реконструкции здания КазНУИ.
Студенты Шабыта смогут учиться в комфортных условиях и не думать о своей безопасности в стенах университета.
Смотрите полный выпуск про @zhana.adamdar на их YouTube
канале.
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