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Налог на транспорт вырос в Казахстане: сколько нужно будет заплатить в 2024 году

Просмотров:3750 Опубликовано: Сегодня, 08:05
Налог на транспорт вырос в Казахстане: сколько нужно будет заплатить в 2024 году
Иллюстративное фото: Mintr/Getty Images
Стоимость налога для владельцев транспортных средств зависит от месячного расчетного показателя. Его рост отразится и на расходах казахстанцев, но с одним нюансом. Об этом читайте в материале NUR.KZ.

Транспортный налог является обязательным для владельцев различных транспортных средств. Исключение составляют лишь лица отдельных категорий, которые освобождены от уплаты.

При этом уплачивать налог нужно как бы за прошедший год – то есть платеж за 2023 год производится до 1 апреля 2024 года.

Транспортный налог рассчитывается на основе месячного расчетного показателя (МРП), который в 2024 году вырос на 7% и составил 3 692 тенге (3 450 тенге в 2023 году). В то же время при оплате за прошедший год есть нюансы.

По какому МРП платить налог

Казахстанцы, которые не внесли платеж за 2023 год, должны будут сделать это до 1 апреля 2024 года. При этом расчет налога будет производиться на основе МРП, установленного на период начисления платежа.

То есть, для них будет применяться ставка на уровне 3 450 тенге. А рост МРП до 3 692 тенге в 2024 году означает, что по этой ставке придется платить налог за текущий год, но внести его можно до 1 апреля 2025 года.

То есть с ростом МРП увеличился и транспортный налог, который нужно будет оплатить уже в 2025 году.

Как узнать текущую сумму налога

Размер окончательного платежа за 2023 год будет зависеть от объема двигателя транспортного средства и соответствующего коэффициента, умножаемого на МРП. Например, налоги на легковые авто будут иметь следующие значения (Налоговый кодекс, статья 492):

- при объеме менее 1,1 литра – ставка составит 1 МРП (3 450 тенге);

- от 1,1 до 1,5 литра – 2 МРП (6 900 тенге);

- от 1,5 до 2 литров – 3 МРП (10 350 тенге) и так далее.

Максимальное значение может достигнуть 200 МРП, или 690 000 тенге. А чтобы узнать точную сумму налога, казахстанцы могут воспользоваться различными онлайн-сервисами.

Последствия неуплаты

Важно помнить, что налог является обязательным, а просрочка платежа грозит серьезными последствиями для владельцев транспортных средств.

Например, сначала будет начисляться пеня, которая приведет к увеличению суммы долга. Далее налоговые органы могут подать в суд и даже применять блокировку счетов, запрет на выезд из страны и удержание с зарплаты, пенсии и прочих доходов.

А при дальнейшей неуплате даже возникает риск водворения авто на штрафстоянку. При этом вместе с задолженностью придется также оплатить и услуги частных судебных исполнителей.

Напомним, что долг за транспортный налог передается наследникам. Поэтому желательно вовремя внести платеж и не допускать просрочек.


Источник: nur.kz
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Комментарии ( 1 )

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Papirosso (Посетители) Сегодня, 08:48
Прочитал эту статью о повышении принудительного взыскания денег с населения и на Ютубе вышло в рекомендациях https://youtu.be/4WIA2_KWtjY?si=1c29fr1LVCyUeov6

https://youtu.be/B5Xj7uUtDGs
 
 

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