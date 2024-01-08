Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 08 Января
+9...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 453.43 KZT
  • €1 = 494.74 KZT
  • 1 RUB = 4.98 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Упрощенный порядок оформления ДТП внедрили в Казахстане

Просмотров:301 Опубликовано: Сегодня, 07:27
Упрощенный порядок оформления ДТП внедрили в Казахстане
Фото: Kazinform
С 1 января 2024 года водители при мелких дорожно-транспортных происшествиях могут оформить страховой случай в упрощенном порядке без участия полиции и суда. Для этого государством разработано специальное мобильное приложение «Европротокол», передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

С помощью приложения водители самостоятельно могут зафиксировать факт ДТП и подать заявку на возмещение материального ущерба в страховые компании. Есть обязательных три условия для оформления ДТП по «Европротоколу»:

1) В ДТП участвуют только два транспортных средства;

2) У водителей должна быть действующая страховка и отсутствие разногласий по поводу того, кто является виновником, а кто пострадавшим;

3) В результате аварии не причинен вред здоровью, а сумма ущерба для автотранспорта не превышает 100 МРП, что составляет 369 тысяч тенге.

— Для оформления ДТП в упрощенном порядке необходимо скачать на мобильный телефон приложение «Европротокол», пройти процедуру регистрации и вложить фото и видеоматериалы происшествия. При необходимости участники ДТП могут обратиться к ближайшим нарядам полиции, которые окажут содействие в использовании этого приложения. В чем преимущества «Европротокола»: водителям не придется ждать полицию в пробках для оформления мелких ДТП, соответственно снизятся заторовые ситуации на дорогах. По ДТП, оформленным в упрощенном порядке, водители не привлекаются к административной ответственности. Сокращаются сроки страховых выплат за счет исключения административных и судебных процедур. Если ранее с момента составления протокола до получения страховых выплат могло пройти от 30 до 90 дней, то сейчас на получение страховой выплаты будет уходить всего порядка пяти дней. В заключение хотелось бы призвать водителей соблюдать правила дорожного движения и избегать совершения ДТП, — отметил старший инспектор по особым поручениям КАП МВД РК Куаныш Тлекбаев.


Источник: inform.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика