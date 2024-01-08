Упрощенный порядок оформления ДТП внедрили в Казахстане

— Для оформления ДТП в упрощенном порядке необходимо скачать на мобильный телефон приложение «Европротокол», пройти процедуру регистрации и вложить фото и видеоматериалы происшествия. При необходимости участники ДТП могут обратиться к ближайшим нарядам полиции, которые окажут содействие в использовании этого приложения. В чем преимущества «Европротокола»: водителям не придется ждать полицию в пробках для оформления мелких ДТП, соответственно снизятся заторовые ситуации на дорогах. По ДТП, оформленным в упрощенном порядке, водители не привлекаются к административной ответственности. Сокращаются сроки страховых выплат за счет исключения административных и судебных процедур. Если ранее с момента составления протокола до получения страховых выплат могло пройти от 30 до 90 дней, то сейчас на получение страховой выплаты будет уходить всего порядка пяти дней. В заключение хотелось бы призвать водителей соблюдать правила дорожного движения и избегать совершения ДТП, — отметил старший инспектор по особым поручениям КАП МВД РК Куаныш Тлекбаев.

С 1 января 2024 года водители при мелких дорожно-транспортных происшествиях могут оформить страховой случай в упрощенном порядке без участия полиции и суда. Для этого государством разработано специальное мобильное приложение «Европротокол», передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.С помощью приложения водители самостоятельно могут зафиксировать факт ДТП и подать заявку на возмещение материального ущерба в страховые компании. Есть обязательных три условия для оформления ДТП по «Европротоколу»:1) В ДТП участвуют только два транспортных средства;2) У водителей должна быть действующая страховка и отсутствие разногласий по поводу того, кто является виновником, а кто пострадавшим;3) В результате аварии не причинен вред здоровью, а сумма ущерба для автотранспорта не превышает 100 МРП, что составляет 369 тысяч тенге.