Скандальная фирма дочери Болата Назарбаева выиграла тендер на миллиарды тенге

«ТОО «TOLAGAI-2050» тонуло в судебных скандалах и совершенно неожиданно выиграла тендер по реконструкции оросительных сетей в Илийском и Жамбылском районах Алматинской области на сумму свыше 37 млрд тенге. Эта же компания в конце 2022 года выиграла аналогичные тендеры по другим районам на общую сумму свыше 11 млрд тенге. Не удивляйтесь, это всего лишь фирма дочери Болата Назарбаева», − говорится в распространяемом сообщении.

В Сети появилась информация о том, что компания ТОО «TOLAGAI-2050», в числе учредителей которой была дочь покойного Болата Назарбаева – Акбота Назарбаева, выиграла несколько тендеров на десятки миллиардов тенге, однако ранее это ТОО «тонуло в судебных скандалах». В акимате сообщили, что все законно, передает ИА «NewTimes.kz».На пост отреагировала пресс-служба акимата Алматинской области. В комментарии сказано, что ТОО «TOLAGAI-2050» выиграло три конкурса на строительно-монтажные работы по реконструкции оросительных сетей в разных районах Алматинской области. В каждом конкурсе было несколько участников, но ТОО «TOLAGAI-2050» предложило наименьшую цену и было признано победителем.«Конкурсы проводились с использованием рейтингово-бальной системы, которая исключает человеческий фактор и возможность незаконного вмешательства в процесс конкурса. Критерии, влияющие на конкурсное ценовое предложение, включают опыт работы, уплаченные налоги, финансовую устойчивость, характеристики товаров и местонахождение поставщика. Никаких жалоб или претензий не поступило от других участников или органов внутреннего государственного аудита», − прокомментировали представители акимата.В середине декабря прошлого года депутат мажилиса Айдос Сарым также критиковал многомиллиардный контракт с фирмой Tolagai-2050. Он говорил о том, что компания должна была построить 15 пограничных застав на 40,35 млрд тенге до конца 2023 года, однако установленные договором сроки были грубо нарушены.Также он сообщил, что помимо этого, поступают жалобы и на другие работы. По имеющимся данным, по состоянию на 1 октября прошлого года компания Tolagai-2050 освоила лишь 13,961 млрд тенге, то есть 35% от суммы договора. Тогда компания Tolagai-2050 просила продлить сроки выполнения еще на девять месяцев.Сарым обратил внимание на то, что «компания Tolagai-2050 неоднократно подвергалась критике в СМИ по проектам реконструкции систем орошения, механической очистке водохранилища Сайран, а также другим проектам в Алматы и Павлодарской области».